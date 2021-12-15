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«Газпром»: Украина потратила почти весь закачанный объем голубого топлива

  /   Обновлено: 15 декабря 2021 16:27
Экономика
«Газпром»: Украина потратила почти весь закачанный объем голубого топлива
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 15 декабря. Запасы энергоресурса в украинских ПХГ опустились почти до уровня начала закачки, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «Газпром».

По данным Gas Infrastructure Europe, объем активного голубого топлива на Украине находится на отметке в 15,34 миллиарда кубометров, что на 39,2% ниже показателей 2020 года. Пресс-служба российского экспортера констатировала, что из хранилищ уже поднят почти весь газ, который был закачан перед началом зимы.

Киев не покупает газ у Москвы напрямую с конца 2015 года, а получает по так называемому виртуальному реверсу. Такие сделки дешевле физреверса, но дороже прямых поставок, напоминает РИА Новости.

Между тем кабмин Украины разрабатывает проект по переводу местных ТЭС и ТЭЦ на работу с использованием газа, учитывая дефицит угля и проблемы с поставками электроэнергии из Белоруссии.

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Газпром украина газ пхг запасы газа
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