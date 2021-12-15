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Сирийский парламент утвердил законопроект о бюджете на 2022 год

Весь мир
Сирийский парламент утвердил законопроект о бюджете на 2022 год
Федеральное агентство новостей  / 

Дамаск, 15 декабря. Народный совет Сирии утвердил проект государственного бюджета на 2022 финансовый год.

Спикер парламента Хамуда Саббаг заявил, что этот вопрос тщательно прорабатывался счетной комиссией в течение нескольких недель при участии чиновников финансового сектора и прочих уполномоченных органов, которые по итогам своих исследований подготовили подробный отчет и сформировали соответствующий законопроект. Глава Народного совета выразил надежду, что выделенные средства позволят ускорить развитие государства.

Размер бюджета составит 13,3 трлн фунтов (5,3 млрд долларов по официальному курсу), из этой суммы порядка 11,3 трлн будет выделено на текущие операции, а остальное затрачено на инвестиции. Общий дефицит бюджета составляет 4,1 трлн фунтов.

В прилагаемом к законопроекту отчете счетная комиссия рекомендовала внести поправки в контрактную систему в сфере закупок товаров, работ и услуг, сформированную на основе закона №51 от 2004 года, либо создать приложение к данному акту. Причиной является то, что она препятствует реализации инвестиционного бюджета по большому количеству статей, особенно в плане способов и методов обеспечения потребностей государственного сектора. Комиссия также призвала проработать вопросы повышения минимального размера оплаты труда, увеличить подоходный налог, остановить рост цен и затем принять меры по их снижению.

Помимо этого, отчет указывает на необходимость дальнейшего внедрения автоматизированных систем управления в министерствах и других государственных органах. Как сообщается, это позволяет повысить эффективность и оперативность работы чиновников, сократить расходы и снизить уровень коррупции.

После принятия закона о бюджете министр финансов республики Кенан Яги заявил в интервью журналистам, что расходы на систему субсидирования, являющуюся механизмом государственной помощи населению, не будут сокращены. Затраты по данной статье в следующем году составят около 5,5 трлн сирийских фунтов. При этом правительство разрабатывает новую схему оказания финансовой помощи нуждающимся.

Чиновник также обратил внимание прессы на то, что с начала 2021 года значительно выросли государственные доходы, достигшие 1 трлн фунтов. Как пояснил Яги, прогресс в этой сфере был достигнут благодаря модернизации систем налогового и таможенного контроля, а также повышением эффективности взаимодействия между соответствующими ведомствами. Помимо этого, сирийское руководство предпринимает усилия по увеличению прибыли от инвестиций и усиливает партнерские связи с иностранными партнерами.

 

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