Путин и Си Цзиньпин выступили за проведение саммита «пятерки» Совбеза ООН

Москва, 15 декабря. Президент РФ Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин обсудили идею Москвы о саммите «пятерки» членов Совбеза ООН. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, лидеры особо отметили сотрудничество по международным вопросам. Главы государства подчеркнули, что российско-китайское взаимодействие является стабилизирующим фактором в международных делах. В рамках темы они обсудили подготовку и проведение саммита «пятерки» постоянных членов Совета Безопасности ООН.

«Оба лидера считают эту идею крайне полезной, будут вести дело к тому, чтобы она была осуществлена в следующем году и условлено, что по линии МИДов двух стран на этот счет будут поддерживаться, как и ранее, постоянные контакты», — сказал Ушаков.

Ранее стало известно, что лидеры в ходе беседы обсудили прошедшие переговоры Владимира Путина и президента США Джо Байдена.