Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 декабря 16:36
16:35
Общество
Заносит на каждом повороте: блогерша оправдала дрифт в центре Петербурга плохо убранным снегом
16:34
Общество
Путин потребовал энергичнее использовать данные пандемией возможности для развития туризма
16:34
Политика
Политолог Киреев: Венгрия с реваншистским настроением смотрит на современную Украину
16:31
Общество
Водитель из Бурятии спас жизнь замерзавшему новорожденному теленку
16:30
Армия
Захарова: страны НАТО продолжают наращивать поставки вооружений на Украину
16:28
Политика
Депутат Госдумы Швыткин назвал прагматичным отказ стран ЕС от санкций против России
16:27
Общество
Путин выразил удивление из-за несвоевременной ликвидации свалок в границах городов России
16:27
Происшествия
Самолеты рейса Москва — Симферополь приземлились в Краснодаре из-за тумана
16:26
Политика
Путин и Си Цзиньпин посчитали «Саммит за демократию» контрпродуктивным
16:24
Происшествия
ВККС дала согласие на возбуждение дела в отношении кубанской экс-судьи Хахалевой
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Рогозин: Россия и Китай работают над проектом лунной базы на равных условиях

  /   Обновлено: 15 декабря 2021 15:55
Армия
Рогозин: Россия и Китай работают над проектом лунной базы на равных условиях
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 15 декабря. Россия и Китая реализуют совместный проект по созданию лунной станции на принципе равноправия, отсутствие которого стало главной причиной выхода Москвы из американской программы Gateway. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, российско-китайский проект является серьезным шагом в исследовании Луны, поэтому в нем могут принять участие все заинтересованные страны и зарубежные партнеры, передает «Интерфакс».

«Важно подчеркнуть, что сотрудничество в рамках данного проекта будет осуществляться на принципах равноправного партнерства, открытости и консенсуса при принятии решений, чего нет, например, в программе окололунной станции Gateway и что стало причиной нашего выхода из этого проекта», — сказал Рогозин.

Напомним, в марте 2021 года Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в создании международной исследовательской станции на Луне. Ее строительство планируется завершить уже к 2025 году.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Рогозин: Россия и Китай работают над проектом лунной базы на равных условиях
россия сша китай освоение луны
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать