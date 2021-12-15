Рогозин: Россия и Китай работают над проектом лунной базы на равных условиях

Москва, 15 декабря. Россия и Китая реализуют совместный проект по созданию лунной станции на принципе равноправия, отсутствие которого стало главной причиной выхода Москвы из американской программы Gateway. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, российско-китайский проект является серьезным шагом в исследовании Луны, поэтому в нем могут принять участие все заинтересованные страны и зарубежные партнеры, передает «Интерфакс».

«Важно подчеркнуть, что сотрудничество в рамках данного проекта будет осуществляться на принципах равноправного партнерства, открытости и консенсуса при принятии решений, чего нет, например, в программе окололунной станции Gateway и что стало причиной нашего выхода из этого проекта», — сказал Рогозин.

Напомним, в марте 2021 года Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в создании международной исследовательской станции на Луне. Ее строительство планируется завершить уже к 2025 году.