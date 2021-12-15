Лукашенко назвал своей главной задачей уберечь народ Белоруссии от «войнушки»

Минск, 15 декабря. Народ Белоруссии не должен в очередной раз оказаться в центре излома или какой-нибудь «войнушки», заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с активом Витебской области.

По словам главы республики, в мире постоянно происходит нагнетание обстановки. Сейчас идет противостояние между геополитическими игроками, а распространение коронавируса только усугубило ситуацию.

«Мимо нас ни одна война не проходила в прошлом, не пройдет и сейчас. Не дай бог она будет развязана. Поэтому моя задача — уберечь государство и народ от войны. Поэтому я от вас требую монолита и сплоченности», — сказал Александр Лукашенко.

Президент раннее заявил о попытках Запада «удушить» Белоруссию с помощью санкций. По его словам, в министерства некоторых стран уже пришли «визитеры» с требованием присоединиться к давлению на Минск.