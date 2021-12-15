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Школьница из Ставрополья поделилась с Путиным впечатлениями от посещения балета «Лебединое озеро»

Политика
Школьница из Ставрополья поделилась с Путиным впечатлениями от посещения балета «Лебединое озеро»
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 15 декабря. Российский президент Владимир Путин поговорил по телефону со школьницей Татьяной Троценко, чью мечту глава государства исполнил в рамках акции «Елка желаний».

Девочка из Ставропольского края мечтала посетить балет «Лебединое озеро» в Мариинском театре Санкт-Петербурга. Региональное правительство 14 декабря сообщило, что 13-летняя Татьяна побывала на балете благодаря Владимиру Путину.

«Как твой поход в театр? Ты не только смотрела спектакль, тебе еще и экскурсию сделали по театру, да?» — спросил Путин у девочки по телефону.

Сама Таня рассказала президенту, что ей удалось побывать за кулисами Мариинского театра, увидеть старую и новую сцены, а также оркестровую яму. Девочке все очень понравилось.

Глава государства также предложил маме школьницы и самой Татьяне посетить Москву, чтобы посмотреть фигурное катание на тему «Лебединого озера». В завершении разговора президент пожелал девочке здоровье в новом году, хорошего настроения и всего самого доброго.

Владимир Путин также исполнит желание семилетнего мальчика из Воронежской области. Юноша Егор мечтает покататься на настоящем танке.

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Все новости / Политика / Школьница из Ставрополья поделилась с Путиным впечатлениями от посещения балета «Лебединое озеро»
путин желание лебединое озеро
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