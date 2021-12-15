Москва, 15 декабря. Российский лидер Владимир Путин подчеркнул необходимость мер для борьбы с бедностью. Правительство должно принимать комплексные решения по данному вопросу, приводят его слова «Известия».

Для повышения доходов граждан потребуется предоставление адресной социальной поддержки, поддержка семей с детьми и создание новых рабочих мест.

«Борьба с бедностью — это наш безусловный приоритет, он прямо связан с ответом на демографический вызов», — подчеркнул Путин.

Для достижения этой цели следует обеспечить сбалансированное развитие регионов и предоставление качественного образования, добавил глава государства.