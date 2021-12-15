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Путин перечислил необходимые шаги для повышения доходов россиян

  /   Обновлено: 15 декабря 2021 15:55
Экономика
Путин перечислил необходимые шаги для повышения доходов россиян
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 15 декабря. Российский лидер Владимир Путин подчеркнул необходимость мер для борьбы с бедностью. Правительство должно принимать комплексные решения по данному вопросу, приводят его слова «Известия».

Для повышения доходов граждан потребуется предоставление адресной социальной поддержки, поддержка семей с детьми и создание новых рабочих мест.

«Борьба с бедностью — это наш безусловный приоритет, он прямо связан с ответом на демографический вызов», — подчеркнул Путин.

Для достижения этой цели следует обеспечить сбалансированное развитие регионов и предоставление качественного образования, добавил глава государства.

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путин соцподдержка доходы россиян борьба с бедностью
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