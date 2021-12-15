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Блинкен ответил на вопрос о контактах с Пекином по поводу отношений России и Украины

Политика
Блинкен ответил на вопрос о контактах с Пекином по поводу отношений России и Украины
Global Look Press  /  Florian Gaertner / PHOTOTHEK

Куала-Лумпур, 15 декабря. США не обсуждали с Китаем обеспокоенность из-за якобы планируемого нападения России на Украину. Об этом сказал государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

Он выступил на пресс-конференции в Куала-Лумпуре вместе с министром иностранных дел Малайзии Сайфуддином Абдуллой.

«Я не в курсе, чтобы мы общались с Китаем напрямую по поводу действий России в отношении Украины», — отметил Блинкен.

Он подчеркнул, что представители Вашингтона неоднократно общались с китайской стороной. Если у кого-то из американских политиков появится возможность, они поделятся с Пекином своей обеспокоенностью. Энтони Блинкен признался, что хотел бы узнать о содержании переговоров президента России Владимира Путина и главы Китая Си Цзиньпина.

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сша китай блинкен
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