Кандидат в президенты Ливии заявил, что сохранение нынешнего кабмина приведет к войне

Триполи, 15 декабря. Сохранение власти у переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии после окончания его полномочий может спровоцировать войну. Об этом рассказал кандидат в президенты североафриканской страны Акрам аль-Факхал агентству Sputnik.
По его словам, продолжение работы кабмина во главе с Абд аль-Хамидом Дабибой приведет к серьезным и глубоким разногласиям, которые станут предвестниками вооруженного конфликта. Срок действия ПНЕ истекает 24 декабря одновременно с запланированными на эту дату общенациональным голосованием.
Политик отметил, что задача нынешнего правительства, озвученная при его формировании, заключалась в объединении ведомств и обеспечении того, чтобы выборы прошли своевременно. Исполнительная власть обязалась следовать дорожной карте, разработанной Форумом политического диалога.
Акрам аль-Факхал опасается переноса плебисцита, поскольку следствием станет сохранение исполнительной власти в руках ПНЕ. Это произойдет в нарушение ранее установленных сроков и утвержденных решений.
«Согласно пресс-конференции, состоявшейся два дня назад, назначенный премьер Рамадан Абу Джанах и некоторые министры заявили, что они привержены проведению выборов, отметив, что передадут власть избранному правительству. Это означает, что они продолжат выполнять обязанности и не передадут власть до даты выборов, что усилит давление на все заинтересованные стороны», — сказал кандидат в президенты.
Аль-Факхал считает, что препятствия, с которыми столкнулась Высшая национальная избирательная комиссия (ВИК), начались в день объявления предварительных списков кандидатов в президенты. Тогда из гонки исключили тех, кто не соответствовал условиям выдвижения, что привело к череде апелляций.
«Конечно, мнение судей не удовлетворит многих», — считает политик.
Он надеется, что плебисцит не перенесут, указав на существование партий, которые полностью его отвергают и саботируют процесс.
Кандидат затронул намерение специального посланника генсека ООН Стефани Уильямс составить новую дорожную карту для проведения выборов в более поздние сроки. По его словам, если документ утвердят, никто не гарантирует, что все стороны станут придерживаться реализации его пунктов.
Ранее председатель ВИК Имад ас-Саих рассказал о проблемах в подготовке к президентским и парламентским выборам. По его словам, некоторые стороны пытаются подорвать избирательный процесс или обеспечить непризнание его результатов в будущем.