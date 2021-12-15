Сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines организовала регулярные рейсы в Пакистан

Дамаск, 15 декабря. Сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines осуществила первый рейс в Пакистан. Самолет прибыл в международный аэропорт Джинна в городе Карачи, открыв таким образом новый путь для авиаперевозчика.

Старт полетов по этому маршруту сирийская фирма анонсировала еще в конце прошлого месяца. После завершения активной фазы боевых действий, вслед за которым началось восстановление инфраструктуры и экономики арабской республики, Cham Wings Airlines предпринимает усилия по возобновлению авиасообщения со старыми странами-партнерами и расширению своей карты зарубежных рейсов.

Карачи стал 14-м пунктом назначения для компании, как заявил ее директор по развитию и связям с общественностью Усама Саха. Он отметил, что сейчас фирма работает над улучшением и увеличением ассортимента услуг для клиентов, а также над снижением цен на пассажирские и грузовые перевозки.

A Damascus-based air carrier, Cham Wings Airlines has commenced its flight operation in Pakistan as its first flight will land at Karachi’s Jinnah International Airport today



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Ранее Cham Wings Airlines открыла рейсы в Объединенные Арабские Эмираты. Первый самолет, вылетевший из Дамаска, приземлился в Абу-Даби со 147 пассажирами на борту. Помимо очевидных выгод для самой компании, это также стало знаковым моментом в процессе нормализации отношений между двумя странами, который они начали еще несколько лет назад. В последние месяцы Сирия и ОАЭ заметно повысили число дипломатических контактов на высших уровнях, а также заключили контракт на строительство солнечной электростанции под Дамаском.

В расширении карты воздушных рейсов заинтересовано и министерство туризма республики. Глава ведомства Мухаммад Рами Мартини заявил в прошлом месяце о намерении развивать эту сферу для привлечения иностранных инвестиций. Также ожидается и повышение доходов государства от организации туров и экскурсий по историческим и религиозным памятникам, поскольку за последние годы число иностранцев, прибывающих в Сирию, существенно возросло.