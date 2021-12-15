Владимир Путин считает рост цен вызовом для реализации нацпроектов

Москва, 15 декабря. России необходимо минимизировать риски срыва реализации национальных проектов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова президента Владимира Путина.

Инфляция и рост цен на товары во многих сферах экономики стали угрожать реализации правительственных программ. Глава государства на заседании Совета по нацпроектам отметил, что это стало серьезной проблемой в 2021 году.

«В этом году серьезным вызовом для реализации нацпроектов стал рост цен. Он охватил широкую номенклатуру товаров, в том числе строительных материалов. В условиях изменившейся ценовой конъюнктуры губернаторы, руководители регионов все чаще сообщают о несостоявшихся конкурсах, о задержках строительства, о проблемах подрядчиков», — сказал президент.

Он добавил, что необходимо концентрироваться на результате, а не на объеме выделенных средств.