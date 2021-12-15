Психолог Тулупьева рассказала, как выбрать новогодние подарки для коллег

Выбор новогодних подарков процесс утомительный. Если предпочтения близких людей более-менее понятны, то вопрос выбора новогоднего презента коллегам становится настоящей головной болью. Какой подарок оценит точно оценит ваш соратник, почему в некоторых случаях лучше вообще ничего не дарить, в беседе с ФАН рассказала доцент кафедры государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС, кандидат психологических наук Татьяна Тулупьева.

По словам психолога, есть ряд вещей, которые совершенно не подходят для презента.

«Точно не стоит дарить коллегам личные вещи и предметы гигиены. Обычно хорошо приветствуются такие подарки, как пауэрбанки, термокружки, пледы. Причем такие вещи хорошо подходят и в качестве корпоративных подарков сотрудникам, но уже с нанесением символики компании. Присмотритесь к вещам, которые можно использовать в работе, а также все, что связанно с расходниками для компьютеров: наушники, видеокамеры, мышки, клавиатуры. Различные наборы чаев — тоже подходящий вариант», — рекомендовала психолог.

Особое внимание Тулупьева обратила на то, что алкоголь дарить коллегам нельзя. По ее словам, давно пора отойти от такой привычки, поскольку предпочтения в алкогольных напитках и отношение к ним у всех разные. Да и в целом в России ведется антиалкогольная политика.

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«Мы не знаем, какой напиток предпочитает коллега, даже если были вместе с ним на корпоративе. А вот шоколадные конфеты и другие десерты будут вполне уместны, особенно в качестве подарка женщине», — сказала Тулупьева.

Сумма подарка, по словам специалиста, тоже важна. Если нижняя граница определяется бюджетом дарителя, то верхняя — антикоррупционным законодательством. Согласно ему, стоимость подарка не должна превышать три тысячи рублей. К тому же излишне дорогой презент может заставить человека чувствовать себя чем-то обязанным дарителю, что тоже не очень хорошо для атмосферы в рабочем коллективе.

«В зависимости от корпоративной культуры подарок может и не потребоваться вовсе. Ведь где-то поддерживаются теплые отношения в коллективе, и там коллеги, как правило, друг друга хорошо знают, так что проблем с выбором подарка не возникает. А есть заорганизованные структуры, в которых не принято дарить друг другу подарки. В таких организациях лучше не проявлять инициативу, а поинтересоваться у опытных работников, как принято поступать в этой компании», — добавила доцент РАНХиГС.

Ранее Татьяна Тулупьева перечислила наиболее частые причины возникновения конфликтов в рабочем коллективе. По ее словам, причины можно разделить на две группы: психологические и организационные. Первые связаны с проблемами дома или в коллективе, плохим самочувствием сотрудника, а вторые с некомпетентностью руководителей.