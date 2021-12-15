Рябков примет участие в переговорах Россия — США по гарантиям безопасности

Российско-американские переговоры по гарантиям безопасности предполагают участие заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Как отметил работник Кремля, замглавы МИД выступит в качестве представителя Москвы.

«У нас вопросами стратегического диалога с США занимается замминистра иностранных дел Рябков, очевидно, он и будет продолжать обсуждать с американцами эту тему», — объяснил Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Рябков ранее провел переговоры с помощником главы американского Госдепа Карен Донфрид. По информации МИД, стороны обсуждали проблематику гарантий безопасности «в свете непрекращающихся попыток США и НАТО изменить в свою пользу военно-политическую ситуацию в Европе».