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Рябков примет участие в переговорах Россия — США по гарантиям безопасности

Политика
Рябков примет участие в переговорах Россия — США по гарантиям безопасности
Global Look Press  /  MFA Russia/via Globallookpress.com

Российско-американские переговоры по гарантиям безопасности предполагают участие заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Как отметил работник Кремля, замглавы МИД выступит в качестве представителя Москвы.

«У нас вопросами стратегического диалога с США занимается замминистра иностранных дел Рябков, очевидно, он и будет продолжать обсуждать с американцами эту тему», — объяснил Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Рябков ранее провел переговоры с помощником главы американского Госдепа Карен Донфрид. По информации МИД, стороны обсуждали проблематику гарантий безопасности «в свете непрекращающихся попыток США и НАТО изменить в свою пользу военно-политическую ситуацию в Европе».

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Все новости / Политика / Рябков примет участие в переговорах Россия — США по гарантиям безопасности
россия сша рябков ушаков
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