Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 декабря 16:35
16:34
Общество
Путин потребовал энергичнее использовать данные пандемией возможности для развития туризма
16:34
Политика
Политолог Киреев: Венгрия с реваншистским настроением смотрит на современную Украину
16:31
Общество
Водитель из Бурятии спас жизнь замерзавшему новорожденному теленку
16:30
Армия
Захарова: страны НАТО продолжают наращивать поставки вооружений на Украину
16:28
Политика
Депутат Госдумы Швыткин назвал прагматичным отказ стран ЕС от санкций против России
16:27
Общество
Путин выразил удивление из-за несвоевременной ликвидации свалок в границах городов России
16:27
Происшествия
Самолеты рейса Москва — Симферополь приземлились в Краснодаре из-за тумана
16:26
Политика
Путин и Си Цзиньпин посчитали «Саммит за демократию» контрпродуктивным
16:24
Происшествия
ВККС дала согласие на возбуждение дела в отношении кубанской экс-судьи Хахалевой
16:19
Весь мир
SOHR: Турция временно запретила отпуска подконтрольным сирийским наемникам в Ливии
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Владимир Липаев назначен послом России в Эстонии

  /   Обновлено: 15 декабря 2021 15:15
Политика
Владимир Липаев назначен послом России в Эстонии
pixabay.com  /  hanswell

Дипломат Владимир Липаев назначен на должность посла России в Эстонии. Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин.

Документ о назначении нового представителя РФ был опубликован на сайте правовой информации.

«Назначить Липаева Владимира Георгиевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Эстонской Республике», — сказано в тексте указа.

Другой указ предусматривает освобождение Александра Петрова от выполнения этих дипломатических обязанностей.

Как стало известно ранее, Владимир Путин назначил нового прокурора Санкт-Петербурга вместо Сергея Литвиненко. Этот пост теперь будет занимать Виктор Мельник.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Владимир Липаев назначен послом России в Эстонии
путин эстония посол
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать