Владимир Липаев назначен послом России в Эстонии

Дипломат Владимир Липаев назначен на должность посла России в Эстонии. Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин.

Документ о назначении нового представителя РФ был опубликован на сайте правовой информации.

«Назначить Липаева Владимира Георгиевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Эстонской Республике», — сказано в тексте указа.

Другой указ предусматривает освобождение Александра Петрова от выполнения этих дипломатических обязанностей.

Как стало известно ранее, Владимир Путин назначил нового прокурора Санкт-Петербурга вместо Сергея Литвиненко. Этот пост теперь будет занимать Виктор Мельник.