Режиссер Оганесов объяснил, почему актер Колокольников — звезда международного масштаба

Актер Юрий Колокольников 15 декабря празднует 41-й день рождения. С помощью ФАН именинника поздравил режиссер Иван Оганесов.

Собеседник поделился впечатлениями от совместной работы с артистом на одном из своих проектов.

«В прошлом году мы сняли многосерийный фильм «Крюк» про бывшего хоккеиста, который стал спортивным агентом. Юра просто блестяще исполнил эту роль. Сделал из этого персонажа, с одной стороны, альфа-самца, который всегда борется — хоть в обычной жизни, хоть на хоккейном поле, с другой же стороны, изобразил героя очень отчаявшимся», — сказал режиссер.

Иван Оганесов назвал наиболее яркую, на его взгляд, отличительную черту Юрия Колокольникова.

«Если вы встречаете Юру на пробах, то сразу понимаете, что это он! Главное — чтобы он полюбил персонажа. Он мгновенно перевоплощается. Ему не нужно входить, разминаться, подстраиваться, он это делает просто по щелчку пальцев. Это редкое умение. Так работают в Америке. Он международная звезда», — отметил собеседник ФАН.

facebook.com / Иван Оганесов

Режиссер передал поздравления имениннику:

«Продолжать расти. Не знать пределов. Получать удовольствие от жизни. Уверен, его потенциал будет раскрываться с каждым годом все дальше и дальше. Когда ему будет 50, 60, 65, 70 лет, новые роли будут находить его в совершенно разных амплуа».

Ранее актер Игорь Угольников в беседе с ФАН рассказал, как отмечает 59-й день рождения. По словам артиста, праздник он решил провести за работой.