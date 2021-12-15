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Ани Лорак появилась на сцене в ультракоротком платье без белья

  /   Обновлено: 15 декабря 2021 15:34
Шоу-бизнес
Ани Лорак появилась на сцене в ультракоротком платье без белья
Prt Scr instagram.com  /  @anilorak

Москва, 15 декабря. Знаменитая певица Ани Лорак приняла участие в «Главном новогоднем концерте», который прошел в Москве 13 декабря. Исполнительница поразила зрителей провокационным нарядом.

Знаменитость вышла на сцену в ультракоротком черном платье с экстремальным разрезом и глубоким декольте. Еще одной интересной деталью наряда артистки стали широкие разлетающиеся рукава. Чтобы ее образ выглядел безупречно, Лорак отказалась от нижнего белья, ведь оно могло показаться из-под мини-платья.

Певица поделилась снимками с концерта на своей странице в Instagram. Звезда поп-сцены сообщила поклонникам, что спела дуэтом вместе с Мотом.

«А с кем из артистов вы бы еще хотели увидеть дуэт?» — поинтересовалась исполнительница у подписчиков.

Пользователи Сети перечислили имена звезд, с которыми Лорак стоит спеть вместе. Например, поклонники предлагали кандидатуры Сергея Лазарева, Димы Билана, Полины Гагариной, Эмина и Егора Крида.

Ранее Ани Лорак появилась на церемонии вручения премии «Золотой граммофон». Певица выбрала для этого мероприятия эффектное платье-бюстье со смелым разрезом. Fashion-эксперт Алексей Кондауров оценил наряд исполнительницы для церемонии.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ани Лорак появилась на сцене в ультракоротком платье без белья
певица платье ани лорак
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