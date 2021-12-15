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Путин сообщил Си Цзиньпину об итогах переговоров с Байденом

Политика
Путин сообщил Си Цзиньпину об итогах переговоров с Байденом
gov.spb.ru  /  Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Президент России Владимир Путин провел переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином. Он сообщил коллеге об итогах переговоров с главой США Джо Байденом.

Переговоры Путина и Си Цзиньпина прошли в режиме видеоконференции 15 декабря. По словам помощника президента Юрия Ушакова, лидер России рассказал председателю КНР о передаче Байдену сведений по ситуации с нарастающими угрозами в адрес РФ.

«Наш президент отметил, что в целом беседа была содержательной и полезной. И наш президент сказал, что он изложил Байдену ситуацию, связанную с нарастающими угрозами российским национальным интересам со стороны и США, и со стороны блока НАТО, которые последовательно подвигают свою военную инфраструктуру вплотную к российским границам», — сообщил Ушаков журналистам.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал преждевременными переговоры Путина и Байдена. Тем не менее, ситуация в отношениях Москвы и Вашингтона остается серьезной, добавил пресс-секретарь Путина.

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Все новости / Политика / Путин сообщил Си Цзиньпину об итогах переговоров с Байденом
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