Путин сообщил Си Цзиньпину об итогах переговоров с Байденом

Президент России Владимир Путин провел переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином. Он сообщил коллеге об итогах переговоров с главой США Джо Байденом.

Переговоры Путина и Си Цзиньпина прошли в режиме видеоконференции 15 декабря. По словам помощника президента Юрия Ушакова, лидер России рассказал председателю КНР о передаче Байдену сведений по ситуации с нарастающими угрозами в адрес РФ.

«Наш президент отметил, что в целом беседа была содержательной и полезной. И наш президент сказал, что он изложил Байдену ситуацию, связанную с нарастающими угрозами российским национальным интересам со стороны и США, и со стороны блока НАТО, которые последовательно подвигают свою военную инфраструктуру вплотную к российским границам», — сообщил Ушаков журналистам.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал преждевременными переговоры Путина и Байдена. Тем не менее, ситуация в отношениях Москвы и Вашингтона остается серьезной, добавил пресс-секретарь Путина.