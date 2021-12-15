Военкор Стешин: агрессия ВСУ в Донбассе приведет к огромным жертвам среди мирных жителей

Москва, 15 декабря. Масштабная наступательная операция Вооруженных сил Украины в Донбассе обернется ужасающими потерями среди мирного населения. К такому выводу пришел военкор газеты «Комсомольская правда» Дмитрий Стешин.

По его словам, информаторы в рядах ВСУ сообщают о подготовке Киевом военной операции в Донбассе, которая предполагает быстрый захват крупных городов региона. В настоящее время порядка 120 тысяч украинских военнослужащих находятся в районе линии фронта и готовы пойти в атаку. При этом защитникам ДНР и ЛНР будет весьма трудно сдержать столь мощную группировку.

«Скорее всего, как мне предположил один военный, фронт не удержат, траншеи сравняют, ополчение отойдет в города и навяжет ВСУ затяжные бои», — пояснил военкор.

Стешин выразил уверенность, что реализация Киевом подобного сценария приведет к огромным потерям среди мирного населения Донбасса.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины ведут наступательные действия в некоторых районах Донбасса. Кроме того, российская сторона получает информацию об использовании украинскими военными запрещенных Минскими соглашениями вооружений, которые Киеву поставляют страны НАТО, передает телеканал «360».