Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 декабря 15:06
14:49
Экономика
Волгоградцам пояснили, когда не нужно платить за ЖКУ при отъезде
14:46
Армия
Военкор Стешин: агрессия ВСУ в Донбассе приведет к огромным жертвам среди мирных жителей
14:45
Экономика
Россияне в 2021 году купили более двух миллиардов упаковок лапши быстрого приготовления
14:43
Происшествия
Сербский миллионер умер от передозировки снотворным в Москве
14:42
Спорт
Аргентинский форвард Агуэро объявил о завершении футбольной карьеры
14:42
Весь мир
Войска Франции покинули военную базу в Тимбукту на севере Мали
14:41
Общество
Петербуржцы подали на Смольный в суд, требуя отменить систему QR-кодов
14:41
Общество
Новый способ очистки воздуха предложила аспирантка Томского государственного университета
14:40
Происшествия
Петербургские коммунальщики сбрасывают снег с крыш прямо на головы прохожих
14:38
Армия
Минобороны РФ: бомбардировщики Ту-95 выполнили плановый полет над Японским и Охотским морями
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Военкор Стешин: агрессия ВСУ в Донбассе приведет к огромным жертвам среди мирных жителей

Армия
Военкор Стешин: агрессия ВСУ в Донбассе приведет к огромным жертвам среди мирных жителей
Федеральное агентство новостей

Москва, 15 декабря. Масштабная наступательная операция Вооруженных сил Украины в Донбассе обернется ужасающими потерями среди мирного населения. К такому выводу пришел военкор газеты «Комсомольская правда» Дмитрий Стешин.

По его словам, информаторы в рядах ВСУ сообщают о подготовке Киевом военной операции в Донбассе, которая предполагает быстрый захват крупных городов региона. В настоящее время порядка 120 тысяч украинских военнослужащих находятся в районе линии фронта и готовы пойти в атаку. При этом защитникам ДНР и ЛНР будет весьма трудно сдержать столь мощную группировку.

«Скорее всего, как мне предположил один военный, фронт не удержат, траншеи сравняют, ополчение отойдет в города и навяжет ВСУ затяжные бои», — пояснил военкор.

Стешин выразил уверенность, что реализация Киевом подобного сценария приведет к огромным потерям среди мирного населения Донбасса.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины ведут наступательные действия в некоторых районах Донбасса. Кроме того, российская сторона получает информацию об использовании украинскими военными запрещенных Минскими соглашениями вооружений, которые Киеву поставляют страны НАТО, передает телеканал «360».

Вернуться назад
Все новости / Армия / Военкор Стешин: агрессия ВСУ в Донбассе приведет к огромным жертвам среди мирных жителей
украина Киев всу донбасс стешин
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать