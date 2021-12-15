Россияне в 2021 году купили более двух миллиардов упаковок лапши быстрого приготовления

Москва, 15 декабря. Продажи лапши быстрого питания в РФ за 11 месяцев выросли на 16% в денежном эквиваленте по сравнению с тем же периодом 2020 года, сообщает «Коммерсантъ».

Аналитики компании NielsenIQ выяснили, что жители страны приобрели более 2 млрд упаковок макаронных изделий. Среди главных факторов повышения спроса на эту продукции они указали возвращение в Россию мигрантов, а также желание многих людей сэкономить.

Гендиректор «Натурал Фудс» (бренды Bon Appetit, Euro Express) Наталья Николаева добавила, что на доступность лапши повлиял ее выпуск ретейлерами под собственными, более дешевыми, торговыми марками.

Тем временем депутат Госдумы Евгений Федоров призвал не привлекать детей и подростков к рекламе фастфуда и сахаросодержащих напитков. Это позволит защитить их здоровье и снизит риск появления вредных пищевых привычек

Эксперты советуют задуматься, не пора ли отказаться от советского образца праздничного новогоднего стола, не «жевать тонну салатов с майонезом», а отдать предпочтение более здоровой пище, пишет «ФедералПресс».