Рабский труд и дефицит толерантности: правозащитники недовольны готовностью Катара к ЧМ-2022

До начала чемпионата мира по футболу 2022 года осталось меньше года, однако ситуация в области прав человека в Катаре по-прежнему является критической. Такое положение дел беспокоит уже не только международных правозащитников и либеральных журналистов, но и рядовых болельщиков и организаторов.

Совещание ФИФА

Накануне Международная федерация футбола (ФИФА) провела виртуальную встречу с различными политическими институтами, а также международными организациями, чтобы обсудить права человека в Катаре в преддверии мундиаля.

На совещании присутствовали президент ФИФА Джанни Инфантино, генеральный секретарь Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022 Хасан аль-Тавади, а также члены Европейского парламента и Совета Европы. Участниками встречи также стали представители Комиссии ЕС, Группы государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО), ООН и ЮНЕСКО и многие другие.

С помощью диалога стороны затронули волнующие западную общественность вопросы, включая положение строителей-мигрантов и права сексуальных меньшинств.

«С самого первого дня мы были привержены обеспечению того, чтобы изменения были внесены до турнира и чтобы это наследие сохранялось после, особенно в отношении трудовой реформы, но и по другим темам», — прокомментировал встречу аль-Тавади.

FIFA held a virtual meeting with political institutions as well as rights organizations to discuss human rights in Qatar ahead of the 2022 World Cup. @UNHumanRights @UN_HRC @UNOCHA https://t.co/Vac0dHRwwG pic.twitter.com/yig2j0ix0C — InfamyInfo (@InfamyInfo) December 15, 2021

Права трудящихся

Напомним, что в Катаре, как и в других странах Персидского залива, сохраняются пережитки системы кафала (с арабского — схема финансовой поддержки, поруки, спонсорства). В трудовых отношениях она базируется на том, что привязывает вид на жительство иностранного сотрудника к определенному работодателю. Последний также распоряжается личными документами подопечного и принимает решение касательно возможности его возвращения на родину. Конечно же, такая, по сути, рабская система не может не вызывать недоумение у мировой общественности.

На днях комиссар ЕС по вопросам занятости и социальных прав Николас Шмит сообщил, что в начале этого месяца встретился с министром труда Катара Али бин Самихом Аль Марри, чтобы обсудить меры, принимаемые государством Персидского залива для реформирования своего рынка рабочей силы.

«Он (глава минтруда Катара. — Прим. ФАН) сказал мне, что они добились определенного прогресса и приняли конвенции Международной организации труда (МОТ). Я отметил это и добавил, что меня все еще беспокоят несчастные случаи, которые продолжают происходить. Здоровье, безопасность и справедливое обращение с работниками имеют важное значение для Европейского союза», — поведал Шмит.

Комиссар также отметил, что уровень минимальной заработной платы в размере 1000 риалов (275 долларов США) в месяц, введенный эмиратом в марте этого года, показался ему «очень низким».

Невские Новости / Анна Карпова

Численность трудовых мигрантов в Катаре достигает 2,1 миллиона человек, что составляет более 90% трудоспособного населения страны. В докладе МОТ за ноябрь было установлено, что в 2020 году на производстве погибли 50 рабочих и более 500 получили тяжелые ранения. При этом организация призвала Доху более добросовестно вести отчетности. Например, в статистику зачастую не включаются «необъяснимые» фатальные случаи среди здоровых работников или смертельные инциденты, связанные с жарой.

В начале 2020 года в эмирате был издан министерский указ, отменяющий требование о выездной визе, которое было частью системы кафала. Отныне мигрантам, работающим в Катаре, больше не нужно получать разрешение работодателя, чтобы покинуть государство.

Правозащитная организация Amnesty International в своем отчете в прошлом месяце признала меры по борьбе с кафалой «важным шагом вперед», при этом заявила, что на практике остается большое число проблем. По мнению активистов, за последний год прогресс застопорился, и в стране возродились худшие элементы данной системы, которые подорвали недавние реформы.

«Некоторые преобразования, несомненно, были позитивными, но значительные структурные изменения начались слишком поздно — через 10 лет после права получения провести чемпионат мира. Поэтому неудивительно, что реализация, в лучшем случае, не была очень хорошей. Увольнение с работы по-прежнему остается кошмаром для работников, поэтому степень, в которой эти реформы изменили их жизнь к лучшему, является крайне спорной», — сказал Джеймс Линч, основатель правозащитной группы FairSquare.

По мнению активиста, бизнес-сообщество в Катаре выступает против мобильности рабочей силы, поэтому неясно, как будет устроена система, когда чемпионат мира закончится.

Qatar under fire over conditions for migrant workers https://t.co/dmVC6vtzs1 — Financial Times (@FT) December 13, 2021

Замечания политиков и правозащитников возмутили министра труда Катара. В письме, опубликованном газетой Financial Times, Али бин Самих отметил, что реформы в стране носят структурный и непрекращающийся характер и не закончатся по окончании мундиаля.

Чиновник заметил, что эмират стал первым государством в регионе, где есть отделение МОТ, мандат которого будет продлен и после 2022 года. Он также напомнил о том, что Доха сумела отменить систему кафала и повысила минимальный размер оплаты труда, а за несоблюдение предписаний были закрыты 338 предприятий.

Letter: Qatar’s labour reforms will outlast the World Cup https://t.co/LHPK5LT0ib — FT Opinion (@ftopinion) December 15, 2021

Борьба за толерантность

Другой проблемой, которая все чаще беспокоит Запад, является отношение к ЛГБТ-сообществу. Согласно местному законодательству, гомосексуальность является незаконной и карается тюремным заключением сроком до трех лет.

Больше всего такой ситуацией обеспокоен член сборной Австралии Джош Кавальо. Игрок клуба «Аделаида Юнайтед» в конце октября заявил, что является представителем нетрадиционной сексуальной ориентации, став первым открытым геем в футбольном мире. Совсем недавно спортсмен признался, что ему было бы страшно играть в Катаре.

Председатель оргкомитета по подготовке мирового первенства Нассер Аль-Хатер успокоил австралийского футболиста. По словам чиновника, иностранного гостя, напротив, будут ждать в эмирате даже до чемпионата мира, а поводов для беспокойств нет.

«Представление о том, что люди здесь не чувствуют себя в безопасности, неверно. Я говорил это раньше и повторяю вам еще раз: добро пожаловать. Здесь рады всем, и здесь каждый будет чувствовать себя в безопасности. Катар — толерантная и гостеприимная страна», — сказал он журналистам CNN.

Как отметил Аль-Хатар, в Катаре действует более строгий подход к публичным проявлениям чувств по сравнению с западными странами. Политик также призвал футбольных болельщиков с уважением относиться к порядкам страны, которая является «более скромной и консервативной», чем ряд других государств.

“Qatar is a tolerant country. It’s a welcoming country. It’s a hospitable country.”



Despite the country’s anti-homosexuality laws, Nasser Al Khater, CEO of Qatar 2022, tells @AmandaDCNN that members of the LGBTQ community will be safe at the World Cup.https://t.co/y2W7xbU6BR pic.twitter.com/bnzFcCnuIe — CNN Football (@CNNFC) November 30, 2021

Тем временем 13 сборных команд уже прошли квалификацию на турнир, а обратный отсчет до начала ЧМ-2022 уже начался. Мероприятие станет первым мундиалем на Ближнем Востоке. Чемпионат действительно может изменить предвзятое отношение многих стран к Катару и стать толчком к открытию всего региона для столь масштабных событий.

Несмотря на сообщения о нарушениях прав человека и нечестном получении возможности провести мундиаль, ЧМ уже не отменить. Успешная организация чемпионата находится в интересах как ФИФА, так и катарцев. Так что за оставшийся год до старта турнира крайне важно, чтобы спортивные чиновники и власти эмирата пришли к консенсусу и урегулировали разногласия.