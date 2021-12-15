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Аргентинский форвард Агуэро объявил о завершении футбольной карьеры

Спорт
Аргентинский форвард Агуэро объявил о завершении футбольной карьеры
Global Look Press  /  Rafa Huerta

Барселона, 15 декабря. Форвард сборной Аргентины и каталонской «Барселоны» Серхио Агуэро завершил профессиональную карьеру.

Серхио Агуэро 15 декабря в ходе пресс-конференции в Испании сообщил, что завершает спортивную карьеру в 33 года. Аргентинец вынужден был принять такое решение из-за проблем с сердцем. Обладатель Кубка Америки 2021 года не смог сдержать слез, объявляя об уходе из футбола.

Агуэро является лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Сити». Форвард забил 254 гола за английский клуб. В мае нападающий перешел в «Барселону». На счету Агуэро 101 матч в составе сборной Аргентины, в котором он забил 42 гола.

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футбол барселона карьера завершение агуэро
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