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Войска Франции покинули военную базу в Тимбукту на севере Мали

Весь мир
Войска Франции покинули военную базу в Тимбукту на севере Мали
Global Look Press  /  © Panoramic / ZUMAPRESS.com

Бамако, 15 декабря. Франция вывела войска из города Тимбукту на севере Мали, сообщается в коммюнике минобороны Пятой республики.

Африканское государство постепенно избавляется от армии Парижа, присутствующей в рамках проведения неудачной антитеррористической операции «Бархан».

«Вслед за населенными пунктами Кидаль и Тессалит территория, занимаемая силами в Тимбукту, передана 14 декабря в ведение ВС Мали. Переход осуществлялся постепенно и в координации с командованием страны пребывания, которое имеет укрепленный гарнизон в Тимбукту, и с Многопрофильной комплексной миссией ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА), которая в настоящее время развернула здесь около 2,2 тысячи солдат», — значится в заявлении ведомства.

Тем не менее Елисейский дворец намерен и дальше оказывать поддержку вооруженным силам государств Сахаро-Сахельского региона, ведущим борьбу с радикальными группировками. Работа будет проводиться в тесном сотрудничестве с европейскими союзниками и Соединенными Штатами Америки.

В конце октября командование операции «Бархан» сократило персонал военной базы, расположенной у деревни Тессалит, и передало подконтрольную территорию ВС Мали (FAMa).

Ранее Париж также закрыл лагерь в Кидале, оставив на какое-то время в населенном пункте небольшой отряд спецназа. По словам премьер-министра страны Шогель Кокалла Маига, несколько лет назад бывшая метрополия создала в городе анклав, где проводила подготовку членов связанной с «Аль-Каидой»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) радикально-исламистской группировки «Ансар ад-дин».

Войска Франции покинули военную базу в Тимбукту на севере Мали
Global Look Press / © Panoramic / ZUMAPRESS.com

Восемь лет присутствия военного контингента Пятой республики в Мали не принесли никакого результата. Так, глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей выразил уверенность, что Франция с самого начала интервенции преследовала собственные хищнические интересы.

Так как правительству в Бамако не хватает сил, чтобы самостоятельно справиться с террористами, оно обратилось за помощью к российским специалистам. Однако такое сотрудничество вызвало недовольство Парижа, после чего министр иностранных дел бывшей метрополии Жан-Ив Ле Дриан попытался пригрозить Кремлю «серьезными последствиями» за работу в регионе.

В России и Мали считают недопустимыми подобные заявления в адрес суверенного правительства африканской страны, навязывание условий и откровенное вмешательство в его внутренние дела.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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