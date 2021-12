Американский Сенат одобрил законопроект об увеличении государственного долга США до уровня в 31,4 триллиона долларов. Принятый Конгрессом документ будет отправлен на подпись президенту Байдену.

Законопроект был одобрен демократами в Сенате — за его принятие проголосовали 50 сенаторов, в то время как 49 высказались против. Это оказалось возможным в результате договоренностей между лидерами двух фракций демократом Чаком Шумером и республиканцем Митчем Макконелом, благодаря которым решение об увеличении госдолга США было принято простым большинством голосов, а не требующимся в подобных случаях так называемым «квалифицированным большинством» в 60 законодателей.

House and Senate vote to raise debt ceiling by $2.5 trillion (CBS News) https://t.co/r5wwtKm7Kp via @Politically Brewed