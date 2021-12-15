Американский Сенат одобрил законопроект об увеличении государственного долга США до уровня в 31,4 триллиона долларов. Принятый Конгрессом документ будет отправлен на подпись президенту Байдену.

Законопроект был одобрен демократами в Сенате — за его принятие проголосовали 50 сенаторов, в то время как 49 высказались против. Это оказалось возможным в результате договоренностей между лидерами двух фракций демократом Чаком Шумером и республиканцем Митчем Макконелом, благодаря которым решение об увеличении госдолга США было принято простым большинством голосов, а не требующимся в подобных случаях так называемым «квалифицированным большинством» в 60 законодателей.

House and Senate vote to raise debt ceiling by $2.5 trillion (CBS News) https://t.co/r5wwtKm7Kp via @Politically Brewed — politically brewed (@tkpoliticalbrew) December 15, 2021

Межпартийное противостояние

До этого Республиканская партия несколько месяцев препятствовала увеличению «потолка» госдолга, поскольку голосование по увеличению лимита заимствований было увязано с инфраструктурным планом Байдена стоимостью 1,85 триллиона долларов, который направлен на укрепление системы социальной защиты и борьбы с изменением климата. При этом республиканцы настаивали на сокращении правительственных расходов. Жесткая позиция Старой партии дважды едва не привела к остановке работы правительства, чего удалось избежать только благодаря принятию законов о временном финансировании.

Таким образом, республиканцы возложили на Демократическую партию полную ответственность за новое повышение лимита заимствований; вероятно, это будет использовано ими в ходе кампании на промежуточных выборах в Конгресс, которые состоятся в 2022 году.

Федеральное агентство новостей /

Член Палаты представителей от Республиканской партии Джоди Аррингтон заявил Комитету палаты представителей по правилам, что он разочарован тем, что Макконнелл согласился на сделку. Он отметил, что уровень долга страны по отношению к ВВП является самым высоким со времен Второй мировой войны.

«При этом мы не на войне», — подчеркнул Аррингтон.

Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер сообщил, что увеличение потолка госдолга, которое составит около 2,5 триллионов долларов, будет покрывать потребности правительства до ноября 2023 года.

Он сразу же заявил, что ответственность за принятие этого решения лежит на Республиканской парии. По его словам, необходимость в таком шаге возникла после рекордных заимствований администрации Трампа, когда долг вырос примерно на 7,85 триллиона долларов, частично за счет резкого снижения налогов и расходов на борьбу с пандемией COVID-19.

«Речь идет о выплате долгов, накопленных обеими сторонами, поэтому я рад, что республиканцы и демократы собрались вместе, чтобы способствовать процессу, который позволил повысить потолок долга», — подчеркнул он.

На скорейшем повышении госдолга настаивала министр финансов США Джанет Йеллен, которая предупреждала об угрозе дефолта по внешним обязательствам в случае, если законодатели не смогут быстро принять необходимое решение.

Федеральное агентство новостей

Впрочем, в последние недели американский Конгресс взял хороший темп, один за другим принимая законопроекты, которые в течение нескольких месяцев «томились» в многочисленных комитетах, проходя бессчетные согласования. Всего несколько дней назад был принят оборонный бюджет на 2022 год, сейчас утвержден закон, облегчающий повышение госдолга. Еще одним «долгостроем», который вызывает наибольшие противоречия не только между республиканцами и демократами, но и внутри самой Демократической партии, является план команды Байдена по развитию социальной инфраструктуры, который был одним из основных пунктов предвыборной программы в ходе президентской кампании 2020 года, однако до сих пор не дошел до воплощения в жизнь.

Американист Дмитрий Дробницкий рассказал международной редакции ФАН о перспективах принятия инфраструктурного законопроекта, а также об общей ситуации, сложившейся в экономике США на фоне очередного повышения потолка заимствований.

Prt Scr youtube.com / Дмитрий Дробницкий / Россия 1

«Да, подняли, но очень ненадолго. Фактически долг на сегодня составляет около 29 триллионов, при этом Федеральному резерву придется осуществлять различные свопы в ценных бумагах, поскольку долгое время правительство фактически увеличивало госдолг без разрешения Конгресса, который предыдущим решением установил госдолг на уровне 22,1 триллиона. Теперь реальный госдолг около 29 триллионов. Те 2,5 триллиона, которые были утверждены решением Конгресса, за два года будут съедены точно. И это при условии, что не будет принят инфраструктурный билль Байдена. В противном случае потолок заимствований придется поднимать еще больше», — напомнил Дробницкий.

Политолог считает, что у Демократической партии остается все меньше шансов на принятие «плана Байдена», который был изначально создан с целью удержать политическое лидерство в США на максимально долгий срок.

«На месте демократов я бы сейчас постарался сжать партию в кулак и принять инфраструктурный план до осени 2022 года, — потому что в течение следующего года обстановка может стать совсем плохой: велика вероятность, что выборы в Конгресс пройдут не по тому сценарию, которого хотят демократы. Тем более что и электоральную реформу толком провести не удалось. Другое дело, что в самой Демократической партии произошел раскол, который не позволяет им принять билль. Некоторые умеренные конгрессмены говорят о его дороговизне, другие же не согласны со снижением расходов на экологию и «зеленые» проекты».

По мнению эксперта, несмотря на бравурные заявления Белого дома, новой партии денег Соединенным Штатам вряд ли хватит до конца того срока, который указан в утвержденном законопроекте. Об этом говорят неумеренные аппетиты американского правительства в вопросах финансирования многочисленных социальных программ, а также циклопические суммы, выделяемые на оборону.

Федеральное агентство новостей /

«Несмотря на то, что администрация Байдена обещает покрыть расходы на инфраструктурный законопроект за счет повышения налогов, — непонятно какова будет их собираемость. Несмотря на то, что анонсированное повышение налогов должно коснуться самых богатых американцев, понятно, что значительная их часть должна быть собрана с исчезающего американского среднего класса, который интересен тем, что как только вы пытаетесь его ужимать — у него мгновенно «заканчиваются деньги» и он перестает быть надежным налогоплательщиком. На деле понятно, что новые налоги ничего не окупят. Даже если убрать из уравнения Пентагон, то многочисленные социальные программы приводят к огромному дефициту бюджета. Даже если предположить, что новые налоги буду собраны, в лучшем случае вы оставите на месте дефицит бюджета. И понятно, что Пентагон никто не оставит на голодном пайке. В этом смысле мне кажется, что новый потолок будет достигнут гораздо быстрее, чем за два года», — указал Дробницкий.

Американист Дмитрий Дробницкий считает, что та система наращивания государственного долга, которой десятилетиями пользовались власти Соединенных Штатов, перестает работать — и никакого иного механизма для поддержания стабильно высокого уровня жизни, у американских экономистов нет.