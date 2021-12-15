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Минобороны РФ: бомбардировщики Ту-95 выполнили плановый полет над Японским и Охотским морями
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Минобороны РФ: бомбардировщики Ту-95 выполнили плановый полет над Японским и Охотским морями

Армия
Минобороны РФ: бомбардировщики Ту-95 выполнили плановый полет над Японским и Охотским морями
Global Look Press  /  MOD Russia/via Globallookpress.com

Москва, 15 декабря. Два стратегических бомбардировщика Ту-95 совершили полет над нейтральными водами Японского и Охотского морей. Самолеты сопровождали экипажи истребителей Су-35С.

Минобороны РФ сообщило о завершении планового полета двух российских бомбардировщиков Ту-95МС над акваториями Охотского и Японского морей. Их полет продлился около девяти часов. После выполнения маневров самолеты вернулись в пункт постоянной дислокации в Восточном военном округе.

«Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа», — указали в ведомстве.

Полет прошел над нейтральными водами и полностью соответствовал международным правилам использования воздушного пространства, как указали в министерстве.

Ведомство также регулярно сообщает о плановых полетах Ту-160, которые совершают полеты над Баренцевым морем и близ Аляски. По мнению военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца, подобные маневры российских бомбардировщиков напоминают оппонентам Москвы о ее стратегических возможностях.

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