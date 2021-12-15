Мария Миронова рассказала, как чуть не стала жертвой маньяка

Москва, 15 декабря. Актриса театра и кино Мария Миронова вспомнила о страшном периоде жизни, когда ее преследовал незнакомец и оставлял тревожные послания. Испугавшись за жизнь, звезда обратилась в полицию.

Артистка сообщила, что когда-то за ней следил таинственный незнакомец. Мужчина приходил на репетиции Мироновой и оставлял тревожные послания вместе с двумя черными розами, помещенными в белую рамку. Это сильно напугало кинодиву. Игнорировать неадекватные поступки незнакомца она не стала и обратилась за помощью к правоохранителям, пишет «Вечерняя Москва».

Выяснилось, что за Мироновой следил человек, который когда-то жил в учреждении для психически больных. Кроме того, в интернате неподалеку от места проживания незнакомца произошла серия убийств.

«Я уже, знаете, даже не помню, чем закончилось. Но он исчез из моей жизни», — добавила Миронова в беседе с «Вокруг ТВ».

О нападении маньяка ранее рассказала певица Елена Зайцева. По ее словам, злоумышленник набросился на нее, когда она гуляла в парке с собакой. Ей удалось спастись, но она получила серьезные травмы.