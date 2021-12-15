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Соревнования любителей буксирного серфинга прошли в Португалии

Общество

Городок Назаре — родина буксирного серфинга, и единственное место, где проводят подобные соревнования. Именно на побережье этого города океанские волны достигают наибольшей высоты. Причина феномена — самая глубокая в Европе подводная впадина, которая пролегает перпендикулярно береговой линии. Когда водные потоки сталкиваются с повышением дна у берега, они начинают подниматься, и образуют высокие волны.

Техника буксирного серфинга заключается в том, что серфингист при заплыве использует искусственную мощь, позволяющую покорять более быстрые и высокие волны. В соревнованиях приняли участие девять команд из разных стран мира. Задача серфингистов и водителей гидроциклов заключалась в том, чтобы совершить два 50-минутных заплыва, оседлать как можно больше волн и не потерять управление.

По итогу соревнований награды получили четыре команды лучших спортсменов, а первое место увезли с собой на другой континент австралийцы. 

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