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Как получить компенсацию за травму из-за падения сосульки: инструкция ФАН

Общество
Как получить компенсацию за травму из-за падения сосульки: инструкция ФАН
Федеральное агентство новостей  / 

В Санкт-Петербурге люди массово жалуются на травмы, полученные из-за гололеда и упавших с крыш сосулек. Виной тому бездействие коммунальных служб города, которые больше двух недель не могут осознать, что зима уже наступила. Вчера травмы от упавшей наледи получили три человека, один из которых — ребенок 10 лет.

ФАН решил узнать у заслуженного юриста РФ Ивана Соловьева, можно ли получить компенсацию за травму, полученную из-за гололеда или упавшей наледи.

«Следует признать, что до сих пор ситуацию в сфере компенсации вреда, полученного в результате недоработок коммунальных служб, характеризуют два фактора — в отдельных случаях низкое качество работ и безответственность самих служб, а также пассивность пострадавших в отстаивании своих прав и интересов.

Конечно, если бы граждане, получившие травмы и увечья, во всех случаях обращались за компенсацией морального вреда и расходов на лечение к коммунальным службам, то это стало бы мощным стимулом для улучшения качества их работы, а также повышения ответственности и уровня спроса», — рассказал юрист.

Как получить компенсацию за травму из-за падения сосульки: инструкция ФАН
Федеральное агентство новостей /

Действующее законодательство в полной мере позволяет человеку, поручившему травму на гололеде или от упавшего с крыши снега, получить надлежащую моральную и финансовую компенсацию. Иван Соловьев объяснил, что помимо положений гражданского кодекса (статьи 1064, 1099 и 151, регулирующие порядок возмещения вреда, причиненного гражданину) есть «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда», а также нормативные акты, принятые в каждом муниципалитете.

«Именно совокупность данных документов и составит основу для подготовки претензии или искового заявления в суд. Первое, что необходимо сделать сразу после получения травмы, — постараться зафиксировать сам факт происшествия, его время и место. В том числе — состояние дорожного покрытия или карниза. Сделать это можно с помощью фото и видео фиксации, а также свидетелей. Следующий шаг — вызов скорой. При оказании первой помощи уточните номер и состав бригады, чтобы затем можно было апеллировать к их показаниям. Если вас доставили в травмпункт или больницу, то необходимо тщательно сохранить все медицинские документы, а также лекарственные назначения», — отметил собеседник ФАН.

Как получить компенсацию за травму из-за падения сосульки: инструкция ФАН
Невские Новости / Тильда Котлинская

В часть материального ущерба можно включить расходы на лечение и лекарства, а вот сумму морального вреда стоит соотнести с положениями пункта 32 постановления пленума Верховного суда Российской Федерации №1 от 26 января 2010 года «О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина».

Заявленная сумма должна быть разумной и справедливой, а также учитывать:

  • возраст потерпевшего; 
  • обстоятельства получения травмы;  
  • сложность лечения;
  • причиненные физические боли и нравственные страдания;
  • было ли произведено хирургическое вмешательство;
  • сложность и длительность восстановительного периода;
  • необходимость реабилитационного лечения;
  • длительность потери трудоспособности;
  • к какому ограничению активной деятельности привела травма и т. д. 

«Как правило, суды удовлетворяют требования от 50 тысяч до 350 тысяч рублей.  Кроме того, в состав предъявляемых требований могут быть включены средства, потраченные на оплату услуг адвоката или иного представителя потерпевшего. Таким образом, если после обращения с письменной претензией в организацию, по чьей вине был причинен вред, заявленный гражданином ущерб не компенсируется в полном объеме, необходимо подготовить исковое заявление в суд, который и поставит точку в такой истории», — заключил Соловьев.

Вчера Александр Беглов поручил усилить меры по уборке снега и наледи в Петербурге, а именно на внутриквартальных территориях, с фасадов и крыш. В тоже время градоначальник никак не прокомментировал случаи с падением наледи на горожан. Петербуржцы признаются, что слова губернатора вряд ли перейдут в действия, а халатное отношение коммунальщиков продолжит калечить горожан.

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Все новости / Общество / Как получить компенсацию за травму из-за падения сосульки: инструкция ФАН
петербург юрист компенсация наледь
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