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Советский актер театра и кино Паули Ринне умер в 87 лет

Общество
Советский актер театра и кино Паули Ринне умер в 87 лет
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Хельсинки, 15 декабря. Актер Паули Ринне скончался в Финляндии. Грустной новостью поделился Национальный театр Карелии, сообщает «Культуромания».

Как отмечено в сообщении коллег артиста, Паули Унович Ринне ушел после продолжительной болезни в кругу семьи, детей и внуков. Ему было 87 лет.

Паули Ринне родился 25 июня 1934 года в Новосибирской области. Артист сыграл во многих известных советских фильмах таких как, «Совесть», «Особое мнение», «Города и годы», «Доверие» и другие.

Ранее стало известно о смерти актера Андрея Дубовского, который скончался на 65-м году жизни. Российским зрителям Дубовский известен по роли Джузеппе Страдивари в сериале «Визит к Минотавру».

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актер финляндия смерть паули ринне
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