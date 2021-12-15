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Григория Лепса госпитализировали в Москве на фоне развода

  /   Обновлено: 15 декабря 2021 14:29
Общество
Григория Лепса госпитализировали в Москве на фоне развода
wikipedia.org  /  Okras / CC BY-SA 4.0

Москва, 15 декабря. Знаменитый певец Григорий Лепс, который переживает развод, оказался в столичной больнице. Исполнителю потребовалась помощь психиатра.

По данным Telegram-канала Mash, за последнюю неделю артист дважды оказывался в больнице. В первый раз он находился под воздействием алкоголя и начал вести себя буйно, когда певцу предложили остаться на лечение. Лепс отказался, и психиатр выписал ему сильнодействующие препараты.

Через день после этого певца все же госпитализировали. В больнице он отоспался, но затем покинул медицинское учреждение. Врачи подозревают, что у исполнителя гипертонический криз и психологические проблемы.

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