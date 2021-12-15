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Лидеры мадридского «Реала» Модрич и Марсело заразились коронавирусом

  /   Обновлено: 15 декабря 2021 14:23
Спорт
Лидеры мадридского «Реала» Модрич и Марсело заразились коронавирусом
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Мадрид, 15 декабря. Футболисты испанского клуба «Реал» Лука Модрич и Марсело заразились COVID-19.

Пресс-служба мадридского «Реала» сообщила, что хорватский полузащитник Лука Модрич и бразильский защитник Марсело сдали положительный тест на коронавирус. Представители испанского клуба не уточнили, сколько времени пропустят игроки. Не исключено, что Модрич и Марсело не сыграют за «Реал» в ближайшем матче Ла Лиги, в котором мадридский клуб на своем поле примет «Кадис».

После 17 туров подопечные Карло Анчелотти с 42 очками возглавляют турнирную таблицу чемпионата Испании. «Реал» выиграл семь матчей подряд и на восемь баллов опережает «Севилью».

Ранее в швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22. Соперником мадридского «Реала» по 1/8 финала стал французский «Пари Сен-Жермен».

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Все новости / Спорт / Лидеры мадридского «Реала» Модрич и Марсело заразились коронавирусом
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