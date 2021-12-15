Аналитики объяснили роль ЗРК С-400 и истребителей F-35 в системе обороны Турции

Покупка Анкарой российских ЗРК С-400 является важным шагом для Турции, демонстрирующим, что она самостоятельно принимает решения и диверсифицирует оборонную промышленность. Такую точку зрения высказал председатель Стамбульского центра дипломатических отношений и политических исследований (DIPAM) Толга Сакман.

В интервью агентству Anadolu эксперт подчеркнул, что система ПВО С-400 может подразумевать не только закупку оборудования, но и возможность передачи технологий в ближайшем будущем. По его мнению, это позволит Анкаре сделать прогресс в оборонной промышленности.

«Турция должна была усилить свою систему противовоздушной обороны, особенно в связи с угрозой, которая может возникнуть на ее юге», — сказал Сакман, добавив, что первоначально республика пыталась приобрести американские ракеты Patriot, но когда по этому вопросу не удалось достичь соглашения, была найдена альтернатива в России.

По словам аналитика, санкции Вашингтона в отношении ВПК республики из-за приобретения С-400 можно рассматривать как «план по замене Турции», чтобы взять под свой контроль безопасность Ближнего Востока.

«США считают, что их сотрудничество с некоторыми негосударственными субъектами и организациями за пределами южной границы Турции дает им преимущество в защите региона. Они также пытаются сделать свои отношения в области безопасности со странами Персидского залива все более и более инклюзивными. Соединенные Штаты надеются, что эти связи помогут сделать географию Ближнего Востока по-своему безопасной», — объяснил председатель DIPAM.

Толга Сакман также объяснил, как стоит оценивать переговоры с США по поставкам истребителей F-16.

«Мы можем сказать, что F-16 является важным боевым самолетом и даже основой турецких военно-воздушных сил. При необходимости важно увеличить количество этих машин и адаптировать их к новым технологиям. Тем не менее F-35 является одним из реактивных самолетов нового поколения и технологически важен для увеличения мощностей, что поддержит претензии ВВС Турции в регионе», — отметил аналитик.

Aiheuttaa keskustelua varmasti myös sisäpoliittisesti. https://t.co/RboLh2wz2j — Harri Ohra-aho (@Ohra_aho) December 10, 2021

Он добавил, что предпринимаются многие инициативы, чтобы преодолеть ситуацию вокруг исключения Турции из программы поставок истребителей F-35, однако покупка F-16 не может считаться частью этого процесса.

«Это важная оговорка не только для самолетов, прибывающих в Турцию, но и для продолжения развития турецкой промышленности в качестве заинтересованной стороны в разработке и производстве проекта», — отметил он.

Санкции и авиационная альтернатива

Турция была отстранена от программы F-35 в 2019 году после покупки Анкарой С-400 — системы ПВО, которая, по словам США, якобы может быть использована Россией для получения данных о F-35. Турецкое руководство, в свою очередь, заявляет, что российские ЗРК не будут интегрированы в системы НАТО и поэтому не представляют опасности для американских истребителей-бомбардировщиков. Анкара также неоднократно предлагала создать комиссию для выяснения этого вопроса.

Власти республики заявляют, что уже заплатили 1,4 млрд долларов за истребители F-35 и рассчитывают на компенсацию путем передачи ей истребителей F-16V. Вашингтон, похоже, положительно смотрит на это предложение.

Turkey recently requested to buy as many as 40 new F-16 fighter jets from the US. While the Biden administration is willing to finalise the deal, Congress seems determined to make it an uphill battle pic.twitter.com/c4wz5FJyFE — TRT World (@trtworld) December 6, 2021

Аналитик по вопросам безопасности и обороны Стамбульского центра экономических и внешнеполитических исследований (EDAM) Джан Касапоглу все же указал на разницу между двумя истребителями.

«F-16V — это временная остановка для Турции, в то время как F-35 — это самолет пятого поколения и средство информационного превосходства», — объяснил специалист.

Касапоглу полагает, что продажу американцами истребителей F-16 после кризиса вокруг F-35 можно трактовать как стратегию Вашингтона по предотвращению сближения Москвы с Анкарой в оборонной сфере.

«Если Турция обеспечит закупку F-16V, это станет важным шагом в поддержании технологичности турецкой авиации. Но мы не должны забывать о том факте, что это всего лишь временная остановка до тех пор, пока Турция не создаст свой национальный боевой самолет в 2030-х годах».

Напомним, что турецкая компания аэрокосмической индустрии Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI) разрабатывает отечественный истребитель пятого поколения — Turkish Fighter X (TF-X). Однако, как отмечает «Военный обозреватель», промышленность республики не имеет опыта в деле создания и производства подобной техники, вследствие чего проект сталкивается с серьезными препятствиями. В первую очередь речь идет о турбореактивном двигателе и комплексе бортового радиоэлектронного оборудования. Для воплощения грандиозного плана Анкаре, очевидно, придется обратиться к другим странам за технологической поддержкой.

Турция создаёт истребитель, который будет использовать элементы Российских и Американских истребилей. ????https://t.co/CGz9gg2GPA — Коля Тихий (@rXzrkjJalaJD7zd) December 10, 2021

По данным портала Defense News, истребитель TF-X получит американский турбовентиляторный двигатель F110 и российские технологии. Как отметил источник в TAI, РФ обладает необходимыми мощностями в авиационной акустике и аэротермодинамике, а также производственной инфраструктурой для создания истребителя. Кроме того, сотрудничество c Москвой будет распространяться на авионику, двигательные установки, радары, датчики, катапультные кресла и системы передачи данных.