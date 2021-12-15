Помощник госсекретаря США Донфрид прибыла на Старую площадь в Москве

Москва, 15 декабря. Советник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид планирует встретиться с замглавы Администрации президента России Дмитрием Козаком.

Помощник госсекретаря Соединенных Штатов уже прибыла на Старую площадь в Москве. Дипломат призналась, что ждет встречи с Козаком.

"Жду с нетерпением", — говорится в ее комментарии.

Ранее стало известно, что заместитель главы МИД России Сергей Рябков провел переговоры с Донфрид. Они продлились 40 минут. Американский дипломат покинула здание министерства без комментариев.

До прибытия в Россию помощник госсекретаря США посетила Украину. Там она встретилась с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.