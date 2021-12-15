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Вика Цыганова раскритиковала участников шоу «Суперстар! Возвращение»

Шоу-бизнес
Вика Цыганова раскритиковала участников шоу «Суперстар! Возвращение»
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 15 декабря. Известная певица Вика Цыганова, принимавшая участие в шоу «Суперстар! Возвращение», поделилась мнением о других звездах, пришедших на проект. Исполнительница нелестно отозвалась о своих коллегах по сцене.

На очередном этапе шоу, выходящего на канале НТВ, Цыганову назвали худшей среди шести участников, из-за чего ей пришлось покинуть передачу. После этого певица вышла в прямой эфир на своей странице в Instagram вместе с мужем и раскритиковала других артистов. Например, она высказалась о певице Анастасии в негативном ключе.

«Про Анастасию я ничего плохого не говорила. Могу сказать, что ей было бы неплохо похудеть. Это полезно», — заявила Цыганова.

Не оставила певица без внимания и Авраама Руссо, который, по ее мнению, не умеет входить в нужный образ для выступления. Виктор Салтыков тоже подвергся критике со стороны исполнительницы, назвавшей его голос очень плохим, пишет «Вечерняя Москва».

Несмотря на это, Цыганова не жалеет об участии в «Суперстар! Возвращение». По словам артистки, шоу помогло ей напомнить широкой аудитории о себе.

Вика Цыганова ранее говорила, что заставила проект НТВ «трещать по швам». Исполнительница убеждена, что смогла продемонстрировать себя в разных образах и покинула шоу как победительница.

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Все новости / Шоу-бизнес / Вика Цыганова раскритиковала участников шоу «Суперстар! Возвращение»
певица цыганова Суперстар
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