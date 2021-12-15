Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 декабря 15:04
14:49
Экономика
Волгоградцам пояснили, когда не нужно платить за ЖКУ при отъезде
14:46
Армия
Военкор Стешин: агрессия ВСУ в Донбассе приведет к огромным жертвам среди мирных жителей
14:45
Экономика
Россияне в 2021 году купили более двух миллиардов упаковок лапши быстрого приготовления
14:43
Происшествия
Сербский миллионер умер от передозировки снотворным в Москве
14:42
Спорт
Аргентинский форвард Агуэро объявил о завершении футбольной карьеры
14:42
Весь мир
Войска Франции покинули военную базу в Тимбукту на севере Мали
14:41
Общество
Петербуржцы подали на Смольный в суд, требуя отменить систему QR-кодов
14:41
Общество
Новый способ очистки воздуха предложила аспирантка Томского государственного университета
14:40
Происшествия
Петербургские коммунальщики сбрасывают снег с крыш прямо на головы прохожих
14:38
Армия
Минобороны РФ: бомбардировщики Ту-95 выполнили плановый полет над Японским и Охотским морями
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Елизавета II подарила сыну Меган Маркл вафельницу

Общество
Елизавета II подарила сыну Меган Маркл вафельницу
Global Look Press  /  I-Images/Keystone Press Agency

Вашингтон, 15 декабря. Королева Великобритании Елизавета II преподнесла сыну принца Гарри и Меган Маркл Арчи необычный подарок на прошлое Рождество. Ребенку досталась вафельница.

Внук британской королевы в интервью американскому телеведущему Джеймсу Кордену рассказал, что бабушка удовлетворяет просьбы своих родственников и дарит оригинальные подарки. Однажды она поинтересовалась, что Арчи хочет получить на Рождество. Как оказалось, правнук мечтал о вафельнице.

«Она прислала нам вафельницу для Арчи, так что теперь завтрак Меган состоит из прекрасной органической смеси, приготовленной в этой вафельнице», — указал принц Гарри.

Ведущий, услышав ответ, не поверил в это и переспросил, действительно ли королева приказывает отправить вафельницу в США. Герцог Сассекский не знал, как расценивать это высказывание, и добавил, что его сын каждое утро выкрикивает «Вафли».

В последнее время у королевы Великобритании обострились проблемы со здоровьем. Ей пришлось отменить ряд поездок из-за плохого самочувствия.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Елизавета II подарила сыну Меган Маркл вафельницу
Елизавета II принц гарри подарок
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать