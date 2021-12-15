Елизавета II подарила сыну Меган Маркл вафельницу

Вашингтон, 15 декабря. Королева Великобритании Елизавета II преподнесла сыну принца Гарри и Меган Маркл Арчи необычный подарок на прошлое Рождество. Ребенку досталась вафельница.

Внук британской королевы в интервью американскому телеведущему Джеймсу Кордену рассказал, что бабушка удовлетворяет просьбы своих родственников и дарит оригинальные подарки. Однажды она поинтересовалась, что Арчи хочет получить на Рождество. Как оказалось, правнук мечтал о вафельнице.

«Она прислала нам вафельницу для Арчи, так что теперь завтрак Меган состоит из прекрасной органической смеси, приготовленной в этой вафельнице», — указал принц Гарри.

Ведущий, услышав ответ, не поверил в это и переспросил, действительно ли королева приказывает отправить вафельницу в США. Герцог Сассекский не знал, как расценивать это высказывание, и добавил, что его сын каждое утро выкрикивает «Вафли».

В последнее время у королевы Великобритании обострились проблемы со здоровьем. Ей пришлось отменить ряд поездок из-за плохого самочувствия.