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Президент Туниса анонсировал референдум о внесении изменений в Конституцию
Весь мир
Президент Туниса анонсировал референдум о внесении изменений в Конституцию
facebook.com  /  Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية

Тунис, 15 декабря. Президент республики Каис Саид объявил график последовательного выхода страны из «исключительных мер», которые введены пять месяцев назад. Об этом сообщается в пресс-службе администрации правительства.

Согласно плану главы государства, в 2022 году состоится референдум о внесении изменений в Конституцию и проведение выборов в законодательные органы. Оба мероприятия запланированы на 25 июля и 17 декабря соответственно.

«Работа Палаты представителей останется замороженной до даты организации плебисцита», — сказал президент во время выступления перед народом.

Каис Саид уточнил, что с января по март 2022 года пройдут народные онлайн-консультации, которые помогут выяснить проблемы граждан и разработать необходимые поправки к Конституции. Для рассмотрения предложений сформируют экспертный комитет. В его обязанности также войдет подготовка проекта по внесению изменения в главный закон республики. Документ следует предоставить правительству к июню.

«25 июля народ проголосует за поправки в Конституцию. После граждане изберут новый парламент 17 декабря 2022 года, в годовщину революции, которая принесла демократию в страну», — добавил глава государства.

Дата референдума совпадает с годовщиной провозглашения Тунисской Республики и днем внезапных действий Каиса Саида по приостановке работы парламента, отставке премьер-министра и взятию почти полного контроля над исполнительной властью. Причиной таких решений стал тяжелый политический и социальный кризис.

Позже президент страны анонсировал отмену «чрезвычайных мер» и плавному возвращению к нормальной жизни. Большинство граждан поддержало инициативу главы государства.

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выборы тунис референдум конституция каис саид
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