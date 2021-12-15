Продюсер Игорь Угольников рассказал ФАН, как празднует свой день рождения

Актер, продюсер, телеведущий Игорь Угольников в среду празднует 59-й день рождения. В беседе с ФАН именинник рассказал, как проводит этот день.

По его словам, лучшим способом встретить праздник для него стало занятие обычными делами. Впрочем, продюсер вовсе не собирается проводить день в одиночестве.

«Отмечаю праздник на работе — на студии «Военфильм», директором которой я являюсь. Вместе с моими сотрудниками и друзьями, которые, надеюсь, сегодня целый день сюда будут заезжать», — сообщил почетный член Российского военно-исторического общества.

кадр из фильма «Учености плоды» /

Всенародную любовь Игорю Угольникову принесла работа над такими картинами, как «Брестская крепость», «Ширли-мырли», «Подольские курсанты», «Батальонъ», «Рассказы». А в фильме «Учености плоды» (кадр из которого представлен выше) он выступил и режиссером, и актером, и сценаристом, и продюсером.

Ранее режиссер Владимир Бортко через ФАН поздравил с днем рождения актера Александра Лыкова. По словам собеседника, артист обладает удивительным талантом.