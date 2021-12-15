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Российский рынок акций восстановился после резкого падения на старте торгов

  /   Обновлено: 15 декабря 2021 13:51
Экономика
Российский рынок акций восстановился после резкого падения на старте торгов
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 15 декабря. Рынок ценных бумаг в России быстро восстановился после утреннего падения на 6,4% по индексу Мосбиржи. После стремительного восстановления рынок «голубых фишек» демонстрирует коррекцию в пределах 2,6%. Об этом пишет «Интерфакс».

С открытием основной торговой сессии снижение составило всего 0,1–0,3%. Индекс Мосбиржи зафиксирован на отметке 3605,53 пункта (-0,35%), индекс РТС — 1545,82 пункта (-0,15%). В то же время цены большинства «голубых фишек» демонстрируют негативную динамику в пределах 2,6%.

Наиболее заметно подешевели акции «Русала» (-2,6%), «Норникеля» (-2%) и «НЛМК» (-1,8%). Выросли в цене бумаги TCS Group Holding (+1,7%), «Яндекса» (+1,5%) и «Лукойлаа» (+0,9%). Общий объем торгов составил 64,86 миллиарда рублей.

Тем временем американские фондовые индексы падают, так как инвесторов пугает перспектива распространения новых штаммов коронавируса и неопределенность из-за решений Федеральной резервной системы.

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