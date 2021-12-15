Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 декабря 15:04
14:49
Экономика
Волгоградцам пояснили, когда не нужно платить за ЖКУ при отъезде
14:46
Армия
Военкор Стешин: агрессия ВСУ в Донбассе приведет к огромным жертвам среди мирных жителей
14:45
Экономика
Россияне в 2021 году купили более двух миллиардов упаковок лапши быстрого приготовления
14:43
Происшествия
Сербский миллионер умер от передозировки снотворным в Москве
14:42
Спорт
Аргентинский форвард Агуэро объявил о завершении футбольной карьеры
14:42
Весь мир
Войска Франции покинули военную базу в Тимбукту на севере Мали
14:41
Общество
Петербуржцы подали на Смольный в суд, требуя отменить систему QR-кодов
14:41
Общество
Новый способ очистки воздуха предложила аспирантка Томского государственного университета
14:40
Происшествия
Петербургские коммунальщики сбрасывают снег с крыш прямо на головы прохожих
14:38
Армия
Минобороны РФ: бомбардировщики Ту-95 выполнили плановый полет над Японским и Охотским морями
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Дочь тяжелобольного Юдашкина развивает отцовский бренд в Азии

  /   Обновлено: 15 декабря 2021 13:51
Общество
Дочь тяжелобольного Юдашкина развивает отцовский бренд в Азии
Pr Scr tvrain.ru

Москва, 15 декабря. Дочь знаменитого модельера Валентина Юдашкина Галина, переехавшая с семьей в Китай, активно работает за рубежом и развивает отцовский бренд на азиатском рынке.

Уже несколько лет Галина вместе с мужем Петром Максаковым и двумя детьми живет в Гонконге. С родителями она видится крайне редко, но всегда находится на связи с ними. В какой-то момент девушка решила, что отца должны знать не только в России и Европе, но и в Азии. Поэтому она занялась развитием бизнеса семьи на азиатском рынке, пишут «Дни.ру».

Валентин Юдашкин тяжело болен. Несколько лет назад он узнал, что у него рак. Несмотря на страшный диагноз, дизайнер старается не унывать и продолжает работать.

Тяжелобольной модельер мечтает обзавестись преемником. Он уверен, что новый лидер Дома моды будет не таким, как он. Единственная наследница Юдашкина отметила, что семейное дело может продолжить ее младший сын, который, несмотря на юный возраст, обожает моду.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Дочь тяжелобольного Юдашкина развивает отцовский бренд в Азии
мода юдашкин юдашкина
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать