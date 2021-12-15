Дочь тяжелобольного Юдашкина развивает отцовский бренд в Азии

Москва, 15 декабря. Дочь знаменитого модельера Валентина Юдашкина Галина, переехавшая с семьей в Китай, активно работает за рубежом и развивает отцовский бренд на азиатском рынке.

Уже несколько лет Галина вместе с мужем Петром Максаковым и двумя детьми живет в Гонконге. С родителями она видится крайне редко, но всегда находится на связи с ними. В какой-то момент девушка решила, что отца должны знать не только в России и Европе, но и в Азии. Поэтому она занялась развитием бизнеса семьи на азиатском рынке, пишут «Дни.ру».

Валентин Юдашкин тяжело болен. Несколько лет назад он узнал, что у него рак. Несмотря на страшный диагноз, дизайнер старается не унывать и продолжает работать.

Тяжелобольной модельер мечтает обзавестись преемником. Он уверен, что новый лидер Дома моды будет не таким, как он. Единственная наследница Юдашкина отметила, что семейное дело может продолжить ее младший сын, который, несмотря на юный возраст, обожает моду.