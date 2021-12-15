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Новый канцлер Германии Шольц поблагодарил Меркель за работу на посту главы правительства

Политика
Новый канцлер Германии Шольц поблагодарил Меркель за работу на посту главы правительства
Global Look Press  /  Michael Kappeler/dpa

Берлин, 15 декабря. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в течение 16 лет успешно служила стране. С таким заявлением в бундестаге выступил действующий глава Правительства ФРГ Олаф Шольц.

Шольц поблагодарил свою предшественницу за работу на посту канцлера и добавил, что ее поведение во время смены правительства в стране восхитило весь мир.

«В течение недель, когда происходила смена правительства, в эти сложные времена пандемии канцлер Меркель сделала все возможное для передачи власти преемнику максимально беспрепятственно. Ненапряженная, демократическая цивилизованность этого перехода от одного правительства ФРГ к другому было воспринято по всему миру с большим восхищением и уважением», — говорится в выступлении Шольца.

Ранее Олаф Шольц впервые в качестве канцлера провел переговоры с президентом США Джо Байденом. Стороны договорились об укреплении двусторонних отношений.

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Все новости / Политика / Новый канцлер Германии Шольц поблагодарил Меркель за работу на посту главы правительства
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