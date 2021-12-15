Готовящаяся к Новому году Ивлеева развеселила подписчиков снимком из парикмахерской

Москва, 15 декабря. Блогер и телеведущая Настя Ивлеева порадовала поклонников новой забавной фотографией. Знаменитость показала поклонникам снимок, сделанный в парикмахерской во время процедуры окрашивания волос.

Ивлеева опубликовала новый кадр на своей странице в Instagram. На фото блогер смотрит в камеру, при этом ее волосы закреплены зажимом, а на корни нанесена осветляющая краска. Похоже, телеведущая уже готовится к Новому году.

«Доброе утро, родные! Продуктивного and позитивного дня! Держитесь там, до главного бухача планеты осталось совсем немного», — обратилась к поклонникам звезда YouTube.

Prt Scr instagram.com / @_agentgirl_

Помимо фотографии, знаменитость выложила видео, на котором она комично пытается изобразить танец в стиле vogue. Снимок и небольшой ролик по-настоящему развеселили подписчиков Ивлеевой. Комментаторы оставили под постом блогера множество смеющихся эмодзи и отметили, что на фото она напоминает персонажа по имени Гринч.

«Вторая фотка — это я после новогодних праздников»; «Гринч готовится к Рождеству»; «Огонь, Настя! Теперь мое утро не только доброе, но и веселое», — написали восхищенные пользователи соцсети.

Ранее Настя Ивлеева в очередной раз спровоцировала обсуждения своей личной жизни. Ведущую заметили на Кипре во время романтического ужина с ее бывшим мужем — рэпером Элджеем.