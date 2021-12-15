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Журналист Косырев назвал провалом «Саммит за демократию» Байдена

Политика
Журналист Косырев назвал провалом «Саммит за демократию» Байдена
Prt Scr youtube.com  /  The Summit for Democracy

Москва, 15 декабря. Организаторы «Саммита за демократию» пытались показать силу этой системы по западной модели. Однако им это не удалось, пишет журналист Дмитрий Косырев.

Косырев проанализировал прошедший саммит с участием лидеров 110 стран и изложил свои мысли в материале для РИА Новости. В своей статье журналист назвал провалом онлайн-конференцию. Подтверждением тому служат и выступления участников мероприятия.

На саммит не были приглашены Россия и Китай. В этих странах отметили, что Соединенные Штаты хотели разделить мир и они это получили.

«Это называется — провал. Тяжелый провал. Хотя вопрос в том, чего на самом деле хотели. Но если хотели, как объявлялось, заявить, что демократия вечно жива и что сейчас половина мира встряхнется и таковую омолодит, то заявить-то заявили, но в ответ получили молчание, за которым кроется одна мысль: скучно. Событие отсутствует. Не о чем вещать или писать», — говорится в статье Косырева.

«Саммит за демократию» проходил в режиме видеоконференции 9 и 10 декабря. До этого были организованы онлайн-переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена. Официальный представитель Кремля назвал эту встречу преждевременной.

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Все новости / Политика / Журналист Косырев назвал провалом «Саммит за демократию» Байдена
россия сша байден
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