Москва, 15 декабря. Организаторы «Саммита за демократию» пытались показать силу этой системы по западной модели. Однако им это не удалось, пишет журналист Дмитрий Косырев.

Косырев проанализировал прошедший саммит с участием лидеров 110 стран и изложил свои мысли в материале для РИА Новости. В своей статье журналист назвал провалом онлайн-конференцию. Подтверждением тому служат и выступления участников мероприятия.

На саммит не были приглашены Россия и Китай. В этих странах отметили, что Соединенные Штаты хотели разделить мир и они это получили.

«Это называется — провал. Тяжелый провал. Хотя вопрос в том, чего на самом деле хотели. Но если хотели, как объявлялось, заявить, что демократия вечно жива и что сейчас половина мира встряхнется и таковую омолодит, то заявить-то заявили, но в ответ получили молчание, за которым кроется одна мысль: скучно. Событие отсутствует. Не о чем вещать или писать», — говорится в статье Косырева.

«Саммит за демократию» проходил в режиме видеоконференции 9 и 10 декабря. До этого были организованы онлайн-переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена. Официальный представитель Кремля назвал эту встречу преждевременной.