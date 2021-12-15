Советник главы ЛНР раскритиковал Киев за заявление о неработающей стратегии НАТО против РФ

Официальный представитель Луганской Народной Республики в рабочей группе на минских переговорах, советник главы ЛНР Родион Мирошник прокомментировал ФАН последнее громкое заявление министра обороны Украины Алексея Резникова.

«Нет результата»

Стратегия НАТО в отношении России в настоящий момент не приносит необходимых результатов. Такое мнение высказал министр обороны Украины Алексей Резников.

«Стратегия, заключающаяся в том, чтобы не провоцировать Россию, не работает и не будет работать», — заявил он.

Резников добавил, что подобная стратегия провалилась в 2008 году, когда Россия приняла участие в вооруженном конфликте в Южной Осетии после того, как ФРГ и Франция заблокировали вступление Грузии в НАТО.

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В связи с этим Резников назвал ошибочным отказ Германии поставлять оружие на Украину.

«Они (Германия. — Прим. ФАН) продолжают строить газопровод «Северный поток — 2» и в то же время блокировать поставки нам оборонительных видов вооружений. Это очень несправедливо», — заключил Резников.

Двойные стандарты

Как заметил Родион Мирошник, «галичанский адвокат» Резников, занявший недавно кресло министра обороны Украины, возмущен тем, что гарант Минских соглашений — Германия продолжает блокировать поставки вооружений.

«Это понимание миротворчества по-резниковски. В его версии, чтобы урегулировать конфликт, нужно больше оружия и меньше переговоров. Вдобавок к этому он выдвигает претензию Германии: вы строите «СП-2», а нам оружие не даете! К сведению Резникова: газ нужен для тепла и развития экономики, а вооружение — для убийства и разрушений, но в его голове это практически одно и то же — как торговать и убивать!» — пояснил Родион Мирошник.

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По мнению собеседника ФАН, Резнику хотелось бы предъявить миру посредника и гаранта, который официально снабжал бы вооружением одну из сторон и заявлял о своей непредвзятости и равном отношении ко всем участникам конфликта. По сути, представить ФРГ как соучастника.

«Думаю, такой шаг «украинских партнеров» в новом Правительстве Германии должны были бы оценить по достоинству, чтобы ни у кого больше не возникало сомнений, по какую сторону баррикад Германия и какие у нее основания называть себя посредником. В этом случае очень логично, что Резников пересел из кресла переговорщика о мирном урегулировании в кресло одного из главных по ведению войны», — заключил Родион Мирошник.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с государственным переворотом, произошедшим в стране.

Ранее лидер «Движения русских социалистов Новороссии», ветеран войны в Донбассе Александр Матюшин (позывной Варяг) заявил, что в 2014 на юго-востоке Украины начался геноцид русских. Он уверен, что нельзя допускать повторения ситуации — очередного нападения ВСУ и добровольческих батальонов на русских граждан, проживающих в Донбассе и на территории, контролируемой Киевом.