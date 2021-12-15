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Политолог Наумов объяснил, почему Вашингтон заинтересован в продолжении диалога с Москвой

  /   Обновлено: 15 декабря 2021 15:41
Политика
Политолог Наумов объяснил, почему Вашингтон заинтересован в продолжении диалога с Москвой
Федеральное агентство новостей  / 

Разные точки зрения по ряду вопросов не являются препятствием к диалогу России и Вашингтона. Об этом в беседе с корреспондентом ФАН заявил политолог, замглавы петербургского регионального отделения партии «Россия без коррупции» Сергей Наумов.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал, что Москва видит стремление Вашингтона развивать диалог с Россией, несмотря на серьезные противоречия и разные позиции стран по многим вопросам.

«Слова Лаврова — хороший знак, который говорит о том, что разные точки зрения по ряду вопросов не являются препятствием к диалогу. Стремление Вашингтона развивать диалог можно связать с эффективными переговорами [Владимира] Путина и [Джо] Байдена. Благодаря усилиям нашего национального лидера России удалось отстоять свою позицию по Украине и снизить напряжение, хотя до окончательного понимания еще далеко. Запад не готов воевать за Украину, поэтому они прибегают к психологическому давлению», — рассказал политолог.

С чем связано стремление Вашингтона развивать диалог с Москвой: мнение политолога
Global Look Press / Mikhail Metzel/Kremlin Pool / Keystone Press Agency

Наумов отметил, главное — диалог между странами продолжается, несмотря на провокации со стороны Киева. Украинские власти постоянно проверяют Россию на прочность, став разменной монетой в переговорном процессе Кремля и Белого дома, уверен эксперт.

«Безусловно, несмотря на громкие заявления и запугивания очередными санкциями, мы видим, что Вашингтон заинтересован в продолжении диалога с Москвой и дальше угроз дело не идет», — подчеркнул собеседник ФАН.

России и Вашингтону нужен диалог, а насколько он будет эффективен — покажет время, уверен политолог.

«Нет конфликта России и Украины. Есть конфликт России и США на территории Украины. Это важно понимать. Поэтому определенные подвижки в диалоге с американцами можно считать шагом вперед и определенной, пусть и маленькой, победой России в переговорном процессе», — заключил Наумов.

Ранее британский аналитик и публицист Финиан Каннингем заявил, что президент США Джо Байден претерпел аномальные политические изменения после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. В публикации для Strategic Culture автор напомнил: Байден в беседе с журналистами отказался от идеи вводить американские войска на территорию Украины.

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Все новости / Политика / Политолог Наумов объяснил, почему Вашингтон заинтересован в продолжении диалога с Москвой
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