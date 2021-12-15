Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 декабря 15:03
14:49
Экономика
Волгоградцам пояснили, когда не нужно платить за ЖКУ при отъезде
14:46
Армия
Военкор Стешин: агрессия ВСУ в Донбассе приведет к огромным жертвам среди мирных жителей
14:45
Экономика
Россияне в 2021 году купили более двух миллиардов упаковок лапши быстрого приготовления
14:43
Происшествия
Сербский миллионер умер от передозировки снотворным в Москве
14:42
Спорт
Аргентинский форвард Агуэро объявил о завершении футбольной карьеры
14:42
Весь мир
Войска Франции покинули военную базу в Тимбукту на севере Мали
14:41
Общество
Петербуржцы подали на Смольный в суд, требуя отменить систему QR-кодов
14:41
Общество
Новый способ очистки воздуха предложила аспирантка Томского государственного университета
14:40
Происшествия
Петербургские коммунальщики сбрасывают снег с крыш прямо на головы прохожих
14:38
Армия
Минобороны РФ: бомбардировщики Ту-95 выполнили плановый полет над Японским и Охотским морями
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Бродячий пес спасается от сибирских морозов на обогреваемой остановке в Сургуте

Общество

Бездомная собака проявила смекалку и поселилась в отапливаемом остановочном павильоне, чтобы переждать холодную зиму. Пес быстро завоевал любовь местных жителей.

Условия, в которых собака живет на остановке, смело можно назвать комфортными: неравнодушные люди застелили лавочку внутри теплым пледом, и приносят «постояльцу» горы угощений: мясо, собачий корм и даже нарезку копченой колбасы.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как довольный пес, удобно разместившись на лавочке, наблюдает за снегопадом, а прохожие общаются с ним и гладят по шерстке. 

По сообщениям СМИ, несмотря на то, что собаку периодически выгоняли сотрудники коммунальных служб, животное все равно возвращалось назад на «нагретое место».

Вернуться назад
Все новости / Общество / Бродячий пес спасается от сибирских морозов на обогреваемой остановке в Сургуте
собаки сургут бездомные животные доброта дворняги
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать