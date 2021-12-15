Бродячий пес спасается от сибирских морозов на обогреваемой остановке в Сургуте

Бездомная собака проявила смекалку и поселилась в отапливаемом остановочном павильоне, чтобы переждать холодную зиму. Пес быстро завоевал любовь местных жителей.

Условия, в которых собака живет на остановке, смело можно назвать комфортными: неравнодушные люди застелили лавочку внутри теплым пледом, и приносят «постояльцу» горы угощений: мясо, собачий корм и даже нарезку копченой колбасы.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как довольный пес, удобно разместившись на лавочке, наблюдает за снегопадом, а прохожие общаются с ним и гладят по шерстке.

По сообщениям СМИ, несмотря на то, что собаку периодически выгоняли сотрудники коммунальных служб, животное все равно возвращалось назад на «нагретое место».