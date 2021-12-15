Канцлер ФРГ Шольц заявил о готовности к конструктивным отношениям с Россией

Берлин, 15 декабря. Германия готова к конструктивному развитию отношений с Россией. Об этом заявил недавно вступивший в должность федерального канцлера ФРГ Олаф Шольц.

По словам немецкого политика, отношения между сторонами должны развиваться в конструктивном ключе, однако не стоит воспринимать этот факт в качестве новой односторонней политики Германии.

«Берлин намерен развивать отношения с Москвой в конструктивном ключе, но это не какая-то новая восточная политика страны», — подчеркнул Олаф Шольц.

До этого новый канцлер ФРГ призвал вернуться к «нормандскому формату» для помощи Украине. По его словам, эту площадку необходимо использовать для переговоров друг с другом, передает телеканал «360».

Ранее Олаф Шольц заявил, что Германия через 25 лет не будет зависеть от газовых поставок. Канцлер сообщил, что ФРГ приняла решение стать климатически нейтральной страной к 2045 году.