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Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун призвала россиян сортировать отходы

Общество
Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун призвала россиян сортировать отходы
instagram.com  /  @ritamamun

Москва, 15 декабря. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун приняла участие в социальной рекламе, посвященной экологии. Видео опубликовано на YouTube-канале Российского экологического оператора.

В ролике собраны архивные кадры с выступлений спортсменки и студийная запись. На фоне видеодорожки девушка рассуждает об экологии и рассказывает о раздельном сборе отходов. Она на своем примере показала, что сортировать мусор — просто.

«Ведь ты знаешь, как сделать мир вокруг себя лучше: просто поступать правильно. Ведь поступать правильно — это просто. Как и разделять отходы для того, чтобы они отправились на переработку, а не на полигон», — приводит телеканал «360» слова спортсменки.

Ранее стало известно, что Мамун вошла в состав жюри «Зеленой премии». Вместе с ней определять лучшие инициативы в сфере экологии будут телеведущий, зоолог Николай Дроздов и бывший хоккеист Вячеслав Фетисов, который является депутатом Госдумы.

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видео экология мамун
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