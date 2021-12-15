Укрепление рубля привело к снижению спроса на доллары в РФ

Москва, 15 декабря. Россияне в последнее время стали покупать меньше долларов. Руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин объяснил уменьшение интереса к покупке валюты снижением волатильности на рынках.

Чувствительность курса рубля к переменам на мировом рынке нефти постоянно снижается. Появилась тенденция к укреплению национальной валюты и уменьшению спекулятивного спроса на доллары. Их приобретают в основном в инвестиционных целях, цитирует Наметкина агентство «Прайм».

В перспективе 1–3 лет доллар будет стоить 78–80 рублей, прогнозирует ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. Евро же до конца года подорожает до 85–86 рублей, потому покупка валюты в настоящий момент становится выгодной.

Большинство граждан по-прежнему предпочитают держать накопления на вкладе в банке. У людей сейчас не хватает доходов и накоплений, чтобы инвестировать на бирже, приводит INFOX мнение экономиста Александра Абрамова.