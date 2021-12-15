Дарья Усачева не выступит на чемпионате России по фигурному катанию

Санкт-Петербург, 15 декабря. Чемпионка мира 2020 года среди юниоров Дарья Усачева пропустить первенство страны по фигурному катанию.

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал, что Дарья Усачева не выступит на предстоящем первенстве страны, которое пройдет в Санкт-Петербурге. Его слова приводит «Чемпионат».

«Дарья Усачева точно не примет участия в чемпионате России. Сейчас Дарья лечится от травмы, восстановление проходит в соответствии с медицинскими рекомендациями. Мне неподвластно, сможет ли Дарья участвовать в соревнованиях в этом сезоне. Я с удовольствием увижу Усачеву на соревнованиях любого уровня, как только она восстановится от травмы», — подчеркнул Коган.

Усачева получила травму во время Гран-при Японии, сообщает RT. Чемпионат России пройдет с 23 по 26 декабря. Турнир примет СК «Юбилейный».

Ранее стало известно, что Алена Косторная пропустит чемпионат России и Олимпийский игры в Пекине. Фигуристка получила повреждение, из-за которого не сможет выступить на турнирах.