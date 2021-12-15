Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 декабря 13:34
13:31
Весь мир
В ООН рассказали о связи гуманитарного кризиса с нарушением прав человека в Афганистане
13:27
Происшествия
Молодой спортсмен умер на ринге в фитнес-клубе на западе Москвы
13:25
Происшествия
Укравшая из банка в Ачинске 23 млн рублей кассир отдала деньги мошенникам
13:24
Происшествия
Избивший до смерти дворника петербуржец приговорен к семи годам заключения
13:22
Общество
Юристы Пригожина намерены наказать Милова за распространение клеветы
13:21
Общество
Омикрон-штамм коронавируса размножается в бронхах в 70 раз быстрее «Дельты»
13:21
Происшествия
Администрация оставила без внимания просьбу петербуржцев убрать опасные сосульки на Рижской
13:21
Общество
«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Петербурге из-за тумана и плохой видимости
13:20
Происшествия
Нижегородские станции метро проверяют после сообщения о заложенных бомбах
13:13
Политика
Канцлер ФРГ Шольц заявил о готовности к конструктивным отношениям с Россией
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Дарья Усачева не выступит на чемпионате России по фигурному катанию

  /   Обновлено: 15 декабря 2021 13:02
Спорт
Дарья Усачева не выступит на чемпионате России по фигурному катанию
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Санкт-Петербург, 15 декабря. Чемпионка мира 2020 года среди юниоров Дарья Усачева пропустить первенство страны по фигурному катанию.

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал, что Дарья Усачева не выступит на предстоящем первенстве страны, которое пройдет в Санкт-Петербурге. Его слова приводит «Чемпионат».

«Дарья Усачева точно не примет участия в чемпионате России. Сейчас Дарья лечится от травмы, восстановление проходит в соответствии с медицинскими рекомендациями. Мне неподвластно, сможет ли Дарья участвовать в соревнованиях в этом сезоне. Я с удовольствием увижу Усачеву на соревнованиях любого уровня, как только она восстановится от травмы», — подчеркнул Коган.

Усачева получила травму во время Гран-при Японии, сообщает RT. Чемпионат России пройдет с 23 по 26 декабря. Турнир примет СК «Юбилейный».

Ранее стало известно, что Алена Косторная пропустит чемпионат России и Олимпийский игры в Пекине. Фигуристка получила повреждение, из-за которого не сможет выступить на турнирах.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Дарья Усачева не выступит на чемпионате России по фигурному катанию
спорт травма чемпионат россии фигурное катание усачева
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать