Пандемия подтолкнула петербурженок к увлечению неженскими видами спорта

Женщины-бодибилдеры, боксеры или штангистки ни у кого сегодня не вызывают удивление. Спортсменки давно уже на достойном уровне соревнуются в неженских видах спорта. Однако все чаще единоборствами, силовыми видами спорта, футболом и хоккеем интересуются обычные россиянки. Такие увлечения помогают им не только поддерживать себя в форме, но и снимают стресс. Причем пандемия лишь увеличила популярность неженских видов спорта среди представительниц прекрасного пола. Об этом в беседе с ФАН рассказала президент клуба единоборств Fight Fabrika, основатель спортивного бренда одежды Gaff Gang, капитан хоккейной команды Red Rocket, председатель спортивного комитета общественной организации «Деловая Россия» Елена Белова.

«Поскольку я давно в единоборствах, то вижу, что женщины и раньше интересовались силовыми видами спорта и единоборствами. Однако сейчас эта тенденция усиливается: неженские виды спорта среди представительниц прекрасного пола становятся все более популярными», — поделилась она.

Женщины привносят в эту индустрию пикантность, считает Белова. Над ними уже не подшучивают и не показывают пальцем. Они завоевали себе место в изначально неженских видах спорта.

Федеральное агентство новостей /

«Девушки по складу характера разные. Но амазонка заложена в каждой женщине. Я называю это — сильные духом. Например, мне всегда интересно там, где сложно. Когда испытываю сильные нагрузки, понимаю, что становлюсь от этого только сильнее. Эти виды спорта помогают раскрыться», — уверена спортсменка.

Плюс для кого-то такой спорт — не просто хобби, он стал источником заработка, подчеркнула Белова. Она привела в пример женскую профессиональную лигу хоккея, где девушки подписывают контракты и получают зарплату — все как в мире мужчин. Собеседница ФАН, правда, призналась, что размер зарплат женщин и мужчин в том же хоккее нельзя сравнить — представительницы прекрасного пола получают в разы меньше.

«То, что деньги наконец-то начали платить, — это уже большой шаг. В 2016 году мы начинали развивать женский хоккей, и на нашу национальную сборную обратили внимание: красивые девочки, которые показывают результат на льду. А в 2018 году российские хоккеистки уже поехали на Олимпиаду. Если мы говорим, что к 2030 году 70% населения должно заниматься спортом, то сферу мужских видов спорта тоже нужно «окучить». У меня цель — показать родителям, что можно отдавать девочек в неженские виды спорта. От этого они не станут грубо разговаривать или вести себя неподобающе», — сказала Белова.

По словам президента клуба спортивных единоборств, сейчас очень много девочек идут заниматься хоккеем, регби, борьбой и другими видами спорта, которые изначально были мужскими. Спрос рождает предложение — и в Петербурге открывается очень много таких секций как для детей, так и для взрослых.

Из личного архива Елены Беловой /

«Пандемия изрядно подкосила нервную систему людей, поэтому в некоторых случаях единоборства стали отдушиной и способом снять стресс. Я знаю, пока ты находишься на тренировке, голова не забита лишними проблемами. Как только обратно возвращаешься в «жизнь», сразу вспоминаешь про задачи, проблемы, бытовые вопросы. Спорт — как хороший психолог. С одной стороны, он позволяет женщине выплеснуть эмоции, а с другой — уединиться, переключиться. Это особенно важно на фоне пандемии», — подчеркнула Белова.

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