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В ООН рассказали о связи гуманитарного кризиса с нарушением прав человека в Афганистане

Весь мир
В ООН рассказали о связи гуманитарного кризиса с нарушением прав человека в Афганистане
ТАСС  /  SALVATORE DI NOLFI / EPA / KEYSTONE

Женева, 15 декабря. Глубокий гуманитарный кризис в Афганистане угрожает людям, причем женщины, девушки и девочки страдают от него в наибольшей степени. Об этом сказала заместитель верховного комиссара по правам человека Организации Объединенных Наций (ООН) Нада ан-Нашиф.

Заявление прозвучало на брифинге Совета ООН во Дворце Наций. Чиновник сообщила о критической ситуации, в которую попали афганцы. Она усугубилась с приходом декабря.

«С наступлением зимы женщины, мужчины, мальчики и девочки сталкиваются с серьезной нищетой и голодом. Находящиеся в уязвимом положении люди вынуждены принимать отчаянные меры для удовлетворения своих потребностей. В их число входит использование детского труда, брак с несовершеннолетними и даже торговля детьми», — сказала Нада ан-Нашиф.

Чиновник отметила, что качество жизни людей ухудшилось в связи с последствиями санкций и с замораживанием государственных активов.

Вербовка детей и школа

По словам Нады ан-Нашиф, афганские дети сейчас входят в зону наибольшего риска. Нередко они подвергаются вербовке со стороны боевиков «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ). А террористов пришедшие несколько месяцев назад к власти талибы убивают без суда и следствия.

«В одной только провинции Нангархар, как представляется, произошли не менее 50 внесудебных казней лиц, подозреваемых в принадлежности к ИГ. Сообщалось о жестоких методах убийства, включая повешение, обезглавливание и публичное выставление тел», — сказала Нада ан-Нашиф.

Впрочем, случаи привлечения несовершеннолетних к террористической деятельности в Афганистане чиновник ООН упомянула мимоходом. Она сделала упор на проблемах образования.

«Наблюдается снижение посещаемости девочками средней школы. Во многом это связано с отсутствием учителей-женщин, поскольку в некоторых провинциях соблюдаются гендерные принципы организации образовательного процесса», — акцентировала правозащитница ООН.

Голод

Накануне офис Всемирной продовольственной программы (ВПП) сообщил о проблемах с питанием в Афганистане. Представители данного агентства заявили о потребностях в увеличении ежемесячного финансирования на 220 млн долларов. Эта сумма нужна для наращивания операций по обеспечению продовольствием и денежной помощью более чем 23 млн афганцев, которые страдают от сильного недоедания.

«Афганистан сталкивается с лавиной голода и нищеты, которую я не видела за свои двадцать с лишним лет работы в Мировой продовольственной программе», — сказала региональный директор агентства Мэри-Эллен МакГроарти.

Согласно телефонному опросу ВПП, 98% афганцев не потребляют достаточное количество еды. По сравнению с прошлым месяцем этот показатель ухудшился на 17%.

Люди с трудом справляются с такой ситуацией и прибегают к отчаянным мерам. Восемь из десяти человек едят меньше, а примерно 70% опрошенных заявили, что берут пищу взаймы, чтобы выжить.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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